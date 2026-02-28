Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 28/2 đã thông báo về việc quân đội Israel tiến hành tấn công phủ đầu với Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ảnh: X/@Israel_katz

"Tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm đối phó với những nguy cơ từ hành động đáp trả tiềm năng của Iran", Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó đã đưa tin về 3 vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran, nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trong khi đó, tờ Shargh lại tiết lộ rằng có nhiều cột khói đã được nhìn thấy tại khu vực mà lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thường lui tới.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, các quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng các kế hoạch tập kích của Washington nhắm vào Iran cũng sẽ nhanh chóng được tiến hành.

Nổ ở Tehran. Ảnh: Times of Israel

Mỹ đã 'nhập cuộc'

Tờ Times of Israel tiết lộ, cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành. Đây là chiến dịch đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và địa điểm tấn công được xác định một cách kỹ lưỡng.

"Mỹ đang thực hiện hàng loạt đợt không kích từ các căn cứ không quân ở Trung Đông và một nhóm tác chiến tàu sân bay. Đợt không kích này sẽ có cường độ lớn hơn so với tháng 6 năm ngoái", một quan chức Mỹ tiết lộ.

Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Tel Aviv đã phong tỏa không phận Israel nhằm đối phó cho những nguy cơ từ Iran.

Ngược lại, truyền thông Iran hiện đã ghi nhận hàng loạt vụ nổ tại phía bắc và phía đông thủ đô Tehran; và các vùng Isfahan, Karaj, and Kermanshah. Theo các quan chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hiện đã được đưa tới một địa điểm an toàn.

Giới chức quân sự Israel dự báo rằng "giai đoạn đầu" của chiến dịch tấn công dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày. Mục tiêu không kích ưu tiên là trụ sở chính quyền và các vị trí phóng tên lửa của Tehran.

Ông Trump lên tiếng

Trong một đoạn video dài 8 phút trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các nguy cơ từ chế độ ở Iran, bao gồm những nhân vật vô cùng cứng cựa và nguy hiểm. Chính sách của họ đang đe dọa trực tiếp nước Mỹ, các binh lính của chúng ta ở nước ngoài và toàn bộ đồng minh trên thế giới", ông Trump nói.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chiến dịch lần này là tiêu hủy các tên lửa và "đánh sập hoàn toàn" ngành công nghiệp tên lửa của Iran. Theo thông tin của tình báo Mỹ, Tehran được cho là có khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung, đủ tầm bắn bao phủ toàn khu vực và vươn tới cả Israel.

