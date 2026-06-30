Tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui. Ảnh: The New York Times

Theo hãng tin Al Jazeera, tháng 7/2024, bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên bố Guo, còn được biết đến với tên gọi Ho Wan Kwok hoặc Miles Guo, đã phạm tội đối với 9 trong số 12 cáo buộc, bao gồm tội phạm chứng khoán, gian lận qua mạng và rửa tiền. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Guo, người ở độ tuổi 50, vào tháng 3/2023 tại căn hộ sang trọng của ông ta ở Manhattan.

Tại phiên tòa diễn ra hôm 29/6 ở New York, Thẩm phán Analisa Torres tuyên bố Guo đã “tìm mọi cách gia tăng tài sản cá nhân” khi ông ta lợi dụng các nạn nhân, chiếm đoạt tiền của họ để sống xa hoa.

Thẩm phán Torres đã ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá 889 triệu USD của Guo, đồng thời lên án tỷ phú này "lợi dụng mục đích từ thiện, có lịch sử đe dọa những người chỉ trích và từ chối nhận trách nhiệm”. Doanh nhân người Trung Quốc này vẫn khẳng định mình vô tội và nói rằng ông đã sử dụng số tiền đó cho mục đích chính trị.

Sau khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc, Guo xin tị nạn chính trị ở Mỹ năm 2017.

Người này cũng duy trì quan hệ với các nhân vật cánh hữu ở Mỹ như Steve Bannon, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump. Bản thân ông Bannon đã bị bắt vào tháng 8/2020 trên du thuyền của Guo vì liên quan tới vụ biển thủ tiền từ kế hoạch xây dựng hàng rào dọc biên giới Mỹ - Mexico. Ông Bannon đã nhận tội lừa đảo các nhà tài trợ vào tháng 2/2025 nhưng tránh được án tù.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, sau khi đến Mỹ, Guo đã lợi dụng danh tiếng để thuyết phục mọi người đầu tư vào các công ty hoặc dự án của mình, hứa hẹn lợi nhuận béo bở và dịch vụ xa xỉ, nhưng thay vào đó lại sử dụng số tiền thu được để trang trải lối sống xa hoa của mình.