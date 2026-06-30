EU và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại. Ảnh: Anadolu

Động thái trên diễn ra sau cuộc họp đầu tiên về cơ chế Tham vấn thương mại và đầu tư EU - Trung Quốc (TIC) tại Brussels, Bỉ.

Hãng Anadolu đưa tin Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gặp nhau và nhất trí rằng mục tiêu chính của cơ chế mới là tăng cường đối thoại cấp bộ trưởng về chính sách thương mại và đầu tư, tập trung vào việc tạo ra mối quan hệ kinh tế ổn định và cân bằng hơn.

Tuyên bố chung của EU và Trung Quốc cho hay cả hai bên đều thừa nhận những thách thức trong quan hệ thương mại và cam kết tìm kiếm các giải pháp thiết thực. Hai bên đã xác định 4 trọng tâm ban đầu trong các cuộc tham vấn là cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Các quan chức đã được giao nhiệm vụ thúc đẩy công việc trong lĩnh vực này và dự kiến ​​các bộ trưởng sẽ gặp nhau vào mùa thu.

Hai bên cũng nhất trí thiết lập một cơ chế giám sát chung để trao đổi dữ liệu, theo dõi dòng chảy thương mại và hỗ trợ công tác kỹ thuật nhằm cải thiện tính minh bạch, xây dựng lòng tin và quản lý các xung đột thương mại.

Các cuộc thảo luận giữa EU và Trung Quốc cũng đề cập tới các biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, với việc cả hai bên trao đổi danh sách các mối quan ngại và nhất trí tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ cân bằng thương mại.

Về kiểm soát xuất khẩu, EU và Trung Quốc ghi nhận tiến triển tích cực trong đối thoại về các nguyên tố đất hiếm và các vật liệu quan trọng khác.

Cả hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong khuôn khổ WTO, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thúc đẩy cải cách WTO và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức này.