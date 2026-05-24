Các phi hành gia của tàu vũ trụ Thần Châu 23. Ảnh: Xinhua

Kênh truyền hình CGTN dẫn thông cáo từ Cơ quan Vũ trụ có người lái của Trung Quốc (CASA) cho biết sứ mệnh Thần Châu 23 đánh dấu chuyến bay vào vũ trụ có người lái thứ 7 trong giai đoạn ứng dụng và phát triển trạm vũ trụ của Trung Quốc và là chuyến bay thứ 40 của chương trình vũ trụ có người lái của nước này.

Các mục tiêu chính của phi hành đoàn bao gồm luân chuyển trên quỹ đạo cùng với phi hành đoàn Thần Châu 21, tiến hành các thí nghiệm khoa học và ứng dụng vũ trụ, thực hiện các hoạt động ngoài không gian và chuyển hàng hóa, lắp đặt các thiết bị bảo vệ khỏi mảnh vỡ, lắp đặt và thu hồi các tải trọng và thiết bị bên ngoài, triển khai các hoạt động giáo dục khoa học và phúc lợi công cộng và thử nghiệm tải trọng vũ trụ.

Một thành viên phi hành đoàn sẽ thực hiện thí nghiệm cư trú 1 năm trên quỹ đạo. Đây là một trong những sứ mệnh không gian dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc nhưng ngắn hơn kỷ lục 14,5 tháng do một phi hành gia người Nga thiết lập năm 1995.

Với thí nghiệm trên, Trung Quốc đang tiên phong trong chương trình nghiên cứu con người trong không gian đầu tiên, cho phép nước này thu thập dữ liệu quan trọng về các phi hành gia tiếp xúc với môi trường bay trong không gian kéo dài và cuối cùng làm phong phú thêm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ. Thời gian lưu trú cũng sẽ xác minh khả năng hỗ trợ sức khỏe cho các nhiệm vụ dài hạn và cải thiện hệ thống y tế và bảo vệ trên quỹ đạo.

Phi hành đoàn Thần Châu 23 sẽ thực hiện hơn 100 dự án khoa học và ứng dụng mới trên các lĩnh vực như khoa học sự sống vũ trụ, khoa học vật liệu vũ trụ, vật lý chất lỏng trong môi trường không trọng lực, y học hàng không vũ trụ và các công nghệ hàng không vũ trụ mới, tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu và kiểm chứng.

Phi hành đoàn của tàu Thần Châu 23 gồm 3 người. Đó là chuyên gia tải trọng Li Jiaying, chỉ huy Zhu Yangzhu và phi công Zhang Yuanzhi. Trong đó, Zhu Yangzhu và Zhang Yuanzhi đều thuộc sư đoàn phi hành gia của quân đội Trung Quốc.