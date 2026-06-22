Video: CCTV-13

Báo The Paper cho hay cuộc diễn tập lần này của quân đội Trung Quốc không chỉ bao gồm việc hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, mà các binh sĩ còn phải sẵn sàng ứng phó với những tình huống như nhiễu điện từ ở cường độ cao và các đòn tấn công phản kích chính xác.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), chuyên gia quân sự Đỗ Văn Long nhận xét: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tên lửa DF-17 ở trạng thái khai hỏa. Hoạt động tác chiến của các binh sĩ trong đoạn video cho thấy lực lượng tên lửa đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao”.

Tên lửa DF-17 khai hỏa. Ảnh: CCTV-13

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, DF-17 là tên lửa đạn đạo tầm trung được Trung Quốc phát triển trong thập niên 2010 và chính thức ra mắt công chúng tại một cuộc duyệt binh tổ chức năm 2019. DF-17 dài 11m, nặng khoảng 15 tấn với phần đầu có thể chứa đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân tùy theo nhiệm vụ.

Dựa trên các thông tin do tình báo Mỹ thu thập, khi bay DF-17 có thể đạt vận tốc nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh (Mach 5, tương đương 1.715 m/s) và có khả năng tấn công mục tiêu đối phương ở khoảng cách tối đa là 2.500km. Sai số trượt mục tiêu (CEP) của DF-17 chỉ trong khoảng vài mét.

Xe chở tên lửa DF-17 khi hành quân. Ảnh: CCTV-13

Phương tiện dùng làm xe chở tên lửa DF-17 là xe tải quân sự được trang bị động cơ diesel có công suất khoảng 500 - 600 mã lực. Nhờ vậy, xe chở tên lửa có thể đạt vận tốc tối đa khi hành quân là 70 km/h với tầm hoạt động 650km.