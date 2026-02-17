Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Anadolu, nhiệm vụ trên là một phần của nỗ lực lớn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở rộng việc triển khai sức mạnh hạt nhân tiên tiến.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, hôm 15/2, 3 máy bay vận tải C-17 đã chở các mô-đun lò phản ứng chưa được nạp nhiên liệu từ Căn cứ Không quân dự bị March đến Căn cứ Không quân Hill, nơi dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm.

Các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Năng lượng Mỹ, các nhà báo và đại diện ngành công nghiệp được cho đã đi cùng lò phản ứng trong chuyến bay kéo dài một giờ.

Lò phản ứng hạt nhân này do Valar Atomics phát triển, là một phần trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Tổng thống Trump cam kết sẽ có ít nhất 3 lò phản ứng thế hệ tiếp theo hoạt động trên lãnh thổ Mỹ trước ngày 4/7.

Những người ủng hộ kế hoạch trên cho rằng các lò phản ứng nhỏ gọn có thể cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các địa điểm xa xôi hoặc khu vực quân sự. Trong khi đó, những người chỉ trích cảnh báo lò phản ứng do tư nhân thiết kế và chế tạo nhanh có thể gây ra những lo ngại về an toàn.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox cho biết: "Năng lượng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh quốc gia".

Theo ông Isaiah Taylor, Giám đốc điều hành của Valar Atomics, quá trình thử nghiệm sẽ bắt đầu ở mức 250 kilowatt, với lò phản ứng cuối cùng có khả năng tạo ra tới 5 megawatt, đủ để cung cấp điện cho khoảng 5.000 hộ gia đình. Các lò phản ứng sử dụng nhiên liệu TRISO và hệ thống làm mát bằng heli thay vì các hệ thống làm mát bằng nước thông thường.