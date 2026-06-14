Tính cách trái ngược với vẻ ngoài

- Vai Sơn của diễn viên Linh Sơn phim ''Lời hứa đầu tiên'' kiểu 'ngoài lạnh trong ấm', vậy tính cách ngoài đời của anh như thế nào?

Sơn có khá nhiều nét tương đồng với tôi ngoài đời: hay quan tâm, giúp đỡ người khác, đi đường thấy xe ai bị hết xăng, phải dắt bộ... tôi đều sẽ giúp. Điều khác là tôi bên ngoài hay bắt chuyện với mọi người, vợ tôi thường nhận xét "khá nhí nhố" (cười).

Thế nhưng khi gặp mặt lần đầu, ai cũng cảm thấy tôi có vẻ lạnh lùng và ít nói. Ở phim Lời hứa đầu tiên cũng vậy, mọi người cũng nhận xét tôi khác xa ngày mới gặp. Tôi nghĩ mình hướng nội nhưng khi đủ thời gian kết nối với mọi người sẽ bắng nhắng đấy!

Diễn viên Linh Sơn trong phim "Lời hứa đầu tiên".

- Làm việc với các diễn viên trẻ, anh thấy thế nào nhất là bạn diễn Trang Emma trong vai hoa hậu Vi Minh?

Tôi năm nay 39 tuổi bắt nhịp khá nhanh, dễ kết nối với mọi người. Các bạn diễn viên trẻ Trang Emma, Mỹ Duyên, Việt Hoàng giúp tôi cảm thấy có thêm năng lượng.

Việt Hoàng là diễn viên trẻ nhưng chỉn chu và chăm chỉ. Hoàng có thói quen đọc kịch bản kỹ, nghiên cứu và luôn ghi chép lại những câu thoại, phân cảnh quan trọng. Hoàng nói muốn tạo nét riêng cho nhân vật và trong phim này nhiều câu thoại viral trên mạng xã hội. Hoàng nói sẽ gọi tôi là anh Núi, "người khổng lồ nâu" và đến giờ tôi vui khi khán giả gọi như vậy.

Còn vai diễn của Trang Emma nặng ký, vất vả. Với tôi, Trang là diễn viên làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp dù khi lên sóng có ý kiến trái chiều về nhân vật Vi Minh.

- Những phân cảnh của anh và Trang Emma nhiều cảm xúc như cảnh khóc dưới mưa, hai anh em có phải tập với nhau nhiều lần trước khi quay?

Để có cảnh quay ấn tượng phải có sự kết nối. Các bạn trong đoàn từ Trang, Hoàng, Mỹ Duyên với tôi giống như một gia đình. Cứ tối đến sau khi đã xong việc là mấy anh em lại ngồi quây quần, bàn bạc về kịch bản. Chính những lúc đó đã giúp chúng tôi thêm hiểu và gắn kết với nhau hơn.

Diễn viên Linh Sơn và bạn diễn Trang Emma ở hậu trường phim.

Từng chênh vênh với nghề diễn, bị gia đình phản đối theo nghề

- Anh có quãng thời gian ngắt quãng màn ảnh khá lâu sau thành công của 'Hotboy nổi loạn', lý do là gì?

Cách đây khoảng 10 năm, tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp với mong muốn trải nghiệm và tìm cơ hội ở môi trường mới. Tuy nhiên sự khốc liệt và cạnh tranh khiến tôi thấy chênh vênh vì các vai diễn khi đó chưa thực sự ấn tượng, chưa đột phá. Nhiều đêm tôi mất ngủ, trằn trọc và nước mắt cứ chảy dài khi bố mẹ ngày càng có tuổi mà bản thân chưa làm được điều gì báo đáp.

Trước kia, bố mẹ thường nói nghề nghệ thuật là "xướng ca vô loài" trong khi truyền thống gia đình làm ngân hàng. Tôi học Học viện Ngân hàng hết năm 3 như nguyện vọng của bố mẹ về công việc ổn định, không nhiều thăng trầm. Nhưng sang năm thứ 4, mặc dù môi trường tốt nhưng bản thân luôn cảm thấy không phù hợp và tôi quyết định thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Linh Sơn sở hữu body rắn chắc, vạm vỡ

Rất may trong thời gian học Ngân hàng, tôi khá tích cực tham gia hoạt động Đoàn Hội, làm MC, thuyết trình nên cũng khá tự tin trước đám đông. Thực sự mọi thứ là cơ duyên.

Trong giai đoạn mông lung với nghề diễn, tôi quyết định dồn hết 100 triệu đồng tích góp được để đầu tư vào kinh doanh. Từ sở thích đi du lịch, khi đó nền tảng booking homestay về du lịch bắt đầu phát triển, tôi đầu tư vào chuỗi homestay tại TPHCM, Hà Nội và may mắn công việc khá thuận lợi.

Năm 2019 tôi kết hôn - bà xã kém 6 tuổi. Đúng lúc vợ tôi mới có bầu hơn 1 tháng thì đại dịch Covid nổ ra. Bố vợ bảo hai vợ chồng chuyển về Bảo Lộc, Lâm Đồng để tránh dịch. Ngay sau đó 1 tuần, đại dịch bùng phát ở TPHCM.

Thời gian ở Lâm Đồng, cả hai vợ chồng tôi đều rất thích và yêu không khí, con người nơi đây, chúng tôi quyết định xây dựng thêm homestay rồi trải qua quãng thời gian nuôi con nhỏ do hai bạn nhà tôi khá sát nhau. Mỗi giai đoạn có một giá trị khác nhau cần hướng đến. Mặc dù thời gian đó cũng có những lời mời đóng phim nhưng nghĩ xa nhà, chưa yên tâm khi con còn nhỏ tôi không dám nhận. Có những dự án khi ra rạp, vợ tôi xem rồi bảo: "Tiếc quá anh không nhận lời đóng" nhưng tôi không tiếc vì mình đã dành trọn tâm huyết cho gia đình.

Bên cạnh đó, mẹ tôi cũng bay vào Lâm Đồng cùng phụ chăm sóc các con và quán xuyến công việc, như đợt này tôi đi quay tại Tuyên Quang, bà nội cũng vào ở cùng các cháu mấy tháng liền.

Gia đình nhỏ của diễn viên Linh Sơn

- Ở tuổi của anh, rất nhiều diễn viên đã thành công và trở thành tên tuổi hot của màn ảnh. Có khi nào anh chạnh lòng khi "bị" đặt lên bàn cân so sánh?

Nếu là thời điểm 10 năm trước, tôi buồn lắm chứ. Nhưng những năm gần đây, tôi không còn quá bận tâm với danh tiếng song khi đã nhận lời, tôi đặt mọi tâm huyết vào nhân vật của mình. Tuy không phải là người nổi tiếng nhưng nhiều lúc ra đường, một số người vẫn nhận ra tôi, kêu tên hoặc muốn chụp ảnh cùng. Tôi chưa có thành công lớn nhưng có sự yên ổn về tài chính và gia đình, vậy đã rất hạnh phúc.

Nam diễn viên đam mê tập gym và chạy xe phân khối lớn.

Sở thích tập thể dục thể thao đã ngấm vào máu

- Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ và nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả với những video tập luyện thể dục hàng ngày. Thói quen này được anh duy trì lâu chưa?

Tôi đã gắn bó với việc tập luyện từ khi còn đôi mươi và luôn mang theo dụng cụ tập thể dục mỗi khi đi xa. Tôi duy trì lịch tập gồm khoảng 1 tiếng chạy bộ và hai tiếng tập gym mỗi ngày. Ngoài tập luyện, tôi còn là huấn luyện viên về sức khoẻ và dinh dưỡng, giúp nhiều anh chị văn phòng hay các mẹ bỉm sau sinh có chế độ ăn uống kết hợp với tập luyện để lấy lại vóc dáng.

- Anh đã tự tập luyện như thế nào trong quãng thời gian quay phim ở Tuyên Quang?

Trong Lời hứa đầu tiên, tôi đã phải ép cân trong vòng 2 tuần, giảm từ 85kg lực lưỡng như kiểu gymer xuống còn 78kg vì đạo diễn bảo: "To như thế này ai tin ông là nông dân chứ?".

Tôi điều chỉnh chế độ ăn, chạy bộ sáng tối, đến khi vào phim còn đúng 78kg, anh đạo diễn gật đầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm (cười).

Đoàn phim thường quay từ 6h30 sáng đến tối, hôm nào có cảnh quay muộn phải 22h mới nghỉ. Cơm đoàn đầy đủ, lại còn nhiều món ngon của bản làng nên việc giữ cân nặng với tôi cũng phải rất nghiêm khắc. Sáng nào tôi cũng quyết dậy sớm, nâng tạ trong im lặng khi các thành viên trong đoàn còn say giấc. Cứ đều đều 4h sáng đã dậy tập, nhiều khi thiếu ngủ khiến mặt gầy và hốc hác khiến vợ xót hộ (cười).

Tập giữa bản làng, không máy móc, không gương soi, tự nhiên tôi cũng sáng tạo thêm nhiều. Với tôi những kỷ niệm cùng đoàn phim tại Tuyên Quang sẽ còn mãi.

Diễn viên Linh Sơn tập tạ tại bản làng trong "Lời hứa đầu tiên"