Maura Higgins trở thành tâm điểm khi góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới của Victoria's Secret được thực hiện tại Paris (Pháp).

Nữ người mẫu gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, gợi cảm khi diện loạt thiết kế nội y của thương hiệu. Bộ ảnh được thực hiện tại một khách sạn sang trọng ở Paris với khung cửa sổ hướng ra tháp Eiffel.

Maura Higgins trong bộ ảnh mới. Ảnh: IGNV

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc cùng hình thể quyến rũ của Maura.

Trước đó không lâu, người đẹp cũng thu hút sự chú ý tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris khi bất ngờ cắt tóc ngắn để làm mới hình ảnh.

Maura Higgins sinh năm 1990 tại Ireland, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Love Island UK mùa 5. Sau cuộc thi, cô phát triển sự nghiệp với vai trò người mẫu, MC và influencer, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế.

Maura trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Love Island UK" mùa 5. Ảnh: IGNV

Những năm gần đây, Maura thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang ở Paris, Milan và London, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn.

Với hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram, Maura hiện là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng thời trang và giải trí Anh - Ireland.

Maura trên thảm đỏ Cannes:

Nguồn: Daily Mali