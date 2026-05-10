Trong đêm bán kết trực tiếp của chương trình Britain's Got Talent, Amanda Holden tiếp tục trở thành tâm điểm nhờ phong cách thời trang nổi bật. Nữ giám khảo 55 tuổi đăng tải loạt ảnh hậu trường lên Instagram và nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Amanda lựa chọn thiết kế váy trắng xuyên thấu ôm sát, khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi ngoài 50. Bộ trang phục được nhấn nhá bằng họa tiết ngôi sao thêu nổi kéo dài từ phần ngực xuống chân váy, kết hợp nhiều lớp voan mềm mại ở thân dưới, tạo cảm giác bay bổng và nữ tính.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc và thần thái của Amanda.

Nhan sắc quyến rũ của Amanda Holden ở tuổi 55. Ảnh: IGNV

Amanda Holden sinh năm 1971 tại Hampshire, là diễn viên, MC truyền hình, ca sĩ và giám khảo nổi tiếng của làng giải trí Anh. Cô được công chúng biết đến rộng rãi qua vai trò giám khảo của Britain's Got Talent từ năm 2007 đến nay.

Nữ nghệ sĩ theo học diễn xuất tại Mountview Academy of Theatre Arts trước khi tham gia nhiều dự án phim truyền hình và sân khấu kịch.

Năm 2020, Amanda Holden phát hành album đầu tay Songs from My Heart, từng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng UK Albums Chart. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và được truyền thông Anh chú ý nhờ phong cách thời trang quyến rũ trên thảm đỏ.

Amanda Holden trên sân khấu Britain's Got Talent:

Nguồn: The Sun