Chưa đầy một tiếng sau khi trận đấu giữa Argentina và Áo khởi tranh tại vòng bảng World Cup 2026, ống kính truyền hình đã "bắt" được một khoảnh khắc không kém phần nổi bật so với những pha bóng trên sân - đó là hình ảnh Shakira và cậu con trai Milan trên khán đài sân AT&T.

Vào phút 51 trận đấu, camera nhà đài lia đến khu vực khán giả VIP nơi "Nữ hoàng nhạc Latin" đang theo dõi trận đấu cùng con trai. Milan - con trai cả của Shakira và cựu danh thủ Gerard Piqué - lập tức nhận ra khoảnh khắc mình đang lên sóng toàn cầu.

Thay vì bối rối, cậu bé tự nhiên quay sang tặng mẹ một nụ hôn bất ngờ và Shakira điềm tĩnh đón nhận. Chỉ trong vài giờ, đoạn clip ngắn lan truyền chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội và nhận về hàng triệu lượt tương tác.

Shakira và con trai.

Sự xuất hiện của Shakira tại World Cup 2026 không phải ngẫu nhiên. Nữ ca sĩ người Colombia từ lâu đã công khai là người hâm mộ trung thành của Lionel Messi và mối liên hệ giữa hai ngôi sao này đã kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Messi là cầu thủ duy nhất góp mặt trong cả ba MV nhạc World Cup đình đám của Shakira: Waka Waka (2010), La La La (2014) và Dai Dai - ca khúc chủ đề của World Cup 2026.

Trước đây, Shakira cũng từng lên tiếng bảo vệ Messi một cách thẳng thắn: "Những người chỉ trích Messi chỉ có thể là nhà báo nghiệp dư hoặc là những đứa trẻ đứng sau quản lý các trang mạng xã hội" - câu nói đã tạo ra không ít tranh luận vào thời điểm đó.

Shakira gây sốt khi xuất hiện trên khán đài cùng con trai. Ảnh: Chụp màn hình

Không phải ngẫu nhiên mà Shakira chọn có mặt tại trận Argentina - Áo. Rạng sáng 23/6 theo giờ Việt Nam, bà mẹ 2 con đã được chứng kiến tận mắt một cột mốc lịch sử: Messi ghi cú đúp vào lưới Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18. Với thành tích này, chân sút 38 tuổi chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại người Đức Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Với phong độ thăng hoa và sức hút ngày càng lớn xung quanh đội tuyển Argentina, các trận đấu tiếp theo có Messi được dự báo sẽ còn thu hút sự chú ý khổng lồ hơn nữa, cả trên sân lẫn ngoài khán đài.

Shakira biểu diễn:

Video: Shakira

Minh Phi (tổng hợp)