Mỹ nói các đề xuất của chính quyền Tehran hiện tại "không thể chấp nhận được", trong khi Iran nêu rõ "lằn ranh đỏ" của nước này là không đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ.

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã chỉ trích các đề xuất đàm phán của Iran, cảnh báo sẵn sàng tấn công quốc gia này một lần nữa.

"Iran muốn đạt một thỏa thuận, nhưng họ không muốn ký kết thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận được. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân, tuyệt đối không bao giờ. Tôi muốn có một thỏa thuận thực chất và lâu dài, không phải một thỏa thuận giả", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Tehran đã "nói dối suốt 51 năm qua", đồng thời úp mở về khả năng nối lại chiến dịch tấn công quốc gia Hồi giáo. Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định giá nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm nhanh hơn trong thời gian tới, tùy thuộc vào cách thức Mỹ giải quyết vấn đề Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nêu rõ "lằn ranh đỏ" của nước này trong đàm phán, bao gồm việc không đưa uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ.

"Các bên trung gian đã đưa ra một số đề xuất liên quan đến kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, nhưng đây là vấn đề không phải để thảo luận. Chúng tôi muốn một thỏa thuận lâu dài nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn, nhưng sẽ không đưa ra những nhượng bộ mà phía Mỹ có thể coi là thắng lợi", ông Araqchi phát biểu hôm 20/11.

Cũng theo Ngoại trưởng Iran, bản ghi nhớ đạt được tại Islamabad giữa Tehran và Washington "hiện không còn nằm trên bàn đàm phán nữa", nhưng khẳng định Iran vẫn sẵn sàng mở cửa eo biển Hormuz nếu các điều kiện của nước này được đáp ứng.

"Ngay cả khi khung thời gian đề xuất bị rút ngắn từ 2 ngày xuống còn một ngày hay 2 giờ đồng hồ, chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác. Điều quan trọng là các yêu cầu của Iran phải được công nhận", ông Araqchi cho hay.