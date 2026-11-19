Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ xác nhận rằng các mối đe dọa từ Iran với công dân Mỹ ở cả trong lẫn ngoài nước "đã gia tăng đáng kể" trong thời gian vừa qua.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 18/11 đã tham gia phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện về các mối đe dọa trên toàn thế giới.

"Tôi muốn đề cập ngắn gọn đến những mối đe dọa từ Iran. Công dân Mỹ ở nước ngoài cũng như trong nước đang phải đối mặt với nguy cơ gia tăng đáng kể. Tất nhiên, chúng tôi cam kết sẽ phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống lại các âm mưu chết người của Iran ở bất kỳ đâu", ông Clayton cho biết.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về báo cáo liên quan đến khả năng Iran sử dụng "bom bẩn" để tấn công Washington, ông Clayton từ chối bình luận cụ thể, nhưng thừa nhận những mối đe dọa như vậy không phải là mới. "Chúng tôi gọi những âm mưu kiểu này là 'nguy cơ hủy diệt hàng loạt nhằm vào dân thường'. Chúng đã tồn tại từ lâu", Giám đốc Tình báo Mỹ nói.

Trong cùng phiên điều trần, Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Raia thông báo rằng cơ quan này đã tái cơ cấu đơn vị chuyên chịu trách nhiệm đối phó với các nguy cơ từ Iran. "Chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả trong việc ngăn chặn các âm mưu của Iran, đặc biệt là những âm mưu nhằm vào những người bất đồng chính kiến và một số kết quả đã được công bố rộng rãi", ông Raia cho hay.

Cách đây một ngày, Tổng thống Donald Trump nói Washington đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran lên kế hoạch tấn công Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không cho rằng thủ đô Washington đang đối mặt với mối đe dọa cận kề nào.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang ấp ủ âm mưu sử dụng "bom bẩn" tại Washington. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo truyền thông Mỹ nên ngừng lan truyền những thông điệp kích động.