Theo một quan chức quân đội Mỹ, các máy bay chiến đấu nước này đã thực hiện các đợt không kích mới mang tính "tự vệ" bằng vũ khí chính xác nhắm vào một bãi phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm.

Dàn tên lửa của Iran. Ảnh: WANA

Hãng tin CNN dẫn lời quan chức trên cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ. Người này nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn duy trì “cảnh giác cao và sẵn sàng để bảo vệ công dân Mỹ trên khắp khu vực”.

Các cuộc không kích hôm 17/11 dường như tương tự những cuộc tấn công khác trong vài tuần gần đây tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Các quan chức Mỹ cũng mô tả những hoạt động này mang tính chất phòng vệ, thay vì đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong các hoạt động quân sự của Washington.

Hãng RT đưa tin, Lầu Năm Góc không nêu cụ thể hành động nào của Iran khiến Mỹ tiến hành cuộc không kích. Tuy nhiên, vụ tấn công diễn ra sau khi IRGC triển khai máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở radar của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain hôm 18/11. Đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại vương quốc này trong vòng 5 ngày.

Tehran mô tả chiến dịch trên là hành động đáp trả việc máy bay không người lái quân sự Mỹ nhiều lần xâm phạm không phận Iran. Bahrain cho biết nước này đã đánh chặn các phương tiện bay đang tiếp cận, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố cuộc tấn công đã bị ngăn chặn.

Giới chức Iran xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm. Ahmad Nafisi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan, cho biết các cuộc không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, khu thương mại hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.