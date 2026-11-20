Iran mô tả những cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đang phát triển vũ khí sinh học là "thông tin bịa đặt", nhằm biện minh cho hành động gây hấn chống lại nước này.

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 19/11 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đang phát triển vũ khí hóa học và sinh học.

"Mỹ đang liên tục thay đổi các cáo buộc nhằm vào Iran. Sau khi thúc đẩy luận điệu về mối đe dọa hạt nhân từ Tehran, giới chức Washington hiện chuyển sang cáo buộc rằng có những dấu hiệu cho thấy Tehran đang phát triển vũ khí hóa học hoặc sinh học", ông Baghaei cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Quan chức ngoại giao Iran cũng so sánh những cáo buộc hiện nay của Mỹ với các tuyên bố hồi năm 2003 về vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq. Ông Baghaei lập luận rằng những cáo buộc sai sự thật về vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq đã được sử dụng để kích động nỗi sợ hãi trong công chúng và mở đường cho một chiến dịch quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng có dấu hiệu Iran đang phát triển vũ khí khí độc và vũ khí sinh học, nhưng không xác nhận có mối đe dọa cụ thể nào nhằm vào thủ đô Washington.

"Có dấu hiệu cho thấy Iran đang tính tới vũ khí sinh học, vì chúng tôi đã chặn họ về hạt nhân. Phát triển vũ khí hạt nhân rất khó, nên họ đang tính tới khí độc và hóa chất sinh học", ông Trump nói ngày 19/11.

Tổng thống Trump cũng khẳng định ưu tiên của ông là đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, đủ bền vững ngay cả khi Nhà Trắng thay đổi lãnh đạo.

"Tôi sẽ hoàn tất việc này. Sớm thôi. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.