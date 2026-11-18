Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) xác nhận đã gặp sự cố với mạng lưới liên lạc nội bộ bảo mật cao, gây gián đoạn công việc của các nhân viên tình báo và buộc họ phải điều chỉnh lịch trình làm việc.

Sự cố đã ảnh hưởng đến NSANet, mạng lưới nội bộ chính của NSA dùng để trao đổi thông tin mật, bao gồm cả các thông tin tình báo tối mật. Đài CNN dẫn lời 6 nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ về vụ việc đầu tiên hôm 17/11 và sau đó nhiều cơ quan truyền thông lớn khác tại Mỹ đồng loạt đưa tin về sự cố.

Sự cố với mạng lưới liên lạc mật NSANet đã làm gián đoạn công việc của các nhân viên tình báo và buộc họ phải điều chỉnh lịch trình làm việc. Ảnh: NurPhoto

NSA thừa nhận các hệ thống nội bộ gặp vấn đề, nhưng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng và khẳng định các hoạt động quan trọng nhất của cơ quan này không bị ảnh hưởng.

“NSA đã trải qua tình trạng suy giảm tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Mặc dù một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, các năng lực phục vụ nhiệm vụ trọng yếu vẫn hoạt động bình thường và khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi vẫn được duy trì”, NSA tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh họ có nhiều lớp cơ sở hạ tầng dự phòng để đảm bảo các hoạt động thiết yếu không bị gián đoạn.

Theo tờ New York Times, sự cố đã kích hoạt cảnh báo “mã vàng” tại trụ sở của NSA ở Fort Meade, bang Maryland, Mỹ. Các nhân viên không thuộc bộ phận xử lý tình huống khẩn cấp được yêu cầu không đến nơi làm việc trước buổi trưa, trong khi các nhân viên thiết yếu vẫn tiếp tục lịch trình làm việc bình thường.

Các nguồn tin nói với New York Times rằng NSANet đã trở nên thiếu ổn định trong nhiều tuần qua, gây ra sự bất tiện cho các nhân viên. Sự cố lần này được cho xảy ra trong quá trình cập nhật phần mềm định kỳ nhằm vá lỗi hệ thống.

NSA không tiết lộ quy mô đầy đủ của sự cố, thời gian kéo dài hoặc liệu mạng lưới đã được khôi phục hoàn toàn hay chưa. Các quan chức lưu ý không có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng hay hành vi độc hại khác.

Một loạt sự cố bí ẩn

Sự việc trên trùng với một sự cố kỹ thuật lớn khác cũng diễn ra vào ngày 17/11, khi hãng Apple báo cáo tình trạng gián đoạn trên diện rộng, ảnh hưởng đến iCloud, Apple Pay, App Store và các dịch vụ khác. Người dùng đã phàn nàn về việc không thể truy cập tài khoản, thực hiện mua sắm hoặc hoàn tất các giao dịch, trong khi một số cửa hàng bán lẻ của Apple cũng gặp phải các vấn đề tương tự.

“Gã khổng lồ” công nghệ này cho biết nguyên nhân của các sự cố là do một bản cập nhật phần mềm nội bộ, đồng thời bác bỏ khả năng đây là kết quả của một cuộc tấn công mạng. Apple thông báo rằng nhiều dịch vụ đã được khôi phục và công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục để đưa các hệ thống còn lại hoạt động trở lại.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của chính phủ Mỹ, các hãng hàng không, ngân hàng và các tập đoàn công nghệ lớn.

Cụ thể, hôm 16/11, hãng hàng không United Airlines đã gặp phải lỗi hệ thống trên diện rộng, khiến hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn. Cùng lúc đó, khách hàng tại một số ngân hàng lớn ở Mỹ, bao gồm JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo cũng báo cáo về các khó khăn khi truy cập tài khoản và chuyển tiền.

Các gián đoạn trong lĩnh vực ngân hàng được xác định là do một lỗi phần mềm tại JPMorgan Chase, gây ảnh hưởng tới tiến độ các giao dịch liên quan đến những tổ chức tài chính khác.

Trước đó, vào ngày 13/11, một lỗi kỹ thuật trong cơ sở hạ tầng của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dẫn đến việc đình chỉ các chuyến bay trên toàn quốc, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động hàng không.

Tập đoàn Microsoft cũng trải qua một sự cố lớn vào ngày 12/11, ảnh hưởng đến Outlook, Teams và các dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây khác.

Hôm 17/11, khi các phóng viên hỏi về chuỗi sự cố này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Khi bạn lớn mạnh, đầy quyền lực và sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào, thì những chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra. Không vấn đề gì cả”.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy các sự kiện này có liên quan đến nhau. Các quan chức và đại diện các công ty Mỹ đều quả quyết không có yếu tố tấn công mạng nào trong các vụ việc này.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries đã kêu gọi chính quyền Trump cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp về những sự cố nêu trên. Ông Jeffries cho rằng công chúng Mỹ xứng đáng nhận được sự minh bạch hơn trước các lỗi hệ thống liên tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu.