Theo hãng tin Al Jazeera, ông Vance ngày 15/9 tuyên bố Mỹ đã hoàn thành giai đoạn một trong cuộc xung đột Trung Đông, qua đó đạt được mục tiêu "phá hủy chương trình hạt nhân cũng như lực lượng quân sự thông thường của Iran".

"Chúng ta không thể đoán trước tương lai. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump đã đúng khi nói rằng cuộc xung đột tại Iran sẽ bước vào một giai đoạn rất khác trong vòng 2 tháng tới", Phó Tổng thống Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post.

Ông Vance cho rằng mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là "bảo đảm Tehran không thể tái xây dựng năng lực quân sự, đồng thời duy trì ổn định toàn cầu ở mức cao nhất". Ngoài ra, ông Vance cũng lên án Iran vì vẫn nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại lưu thông ở eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần dự báo cuộc xung đột với Iran sẽ chấm dứt sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới.

Ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/9 cảnh báo sẽ công bố thương vong thực tế của Mỹ vào thời điểm thích hợp. Đây là động thái đáp trả tuyên bố của các quan chức Lầu Năm Góc rằng Iran "không có khả năng tự vệ".

"Trên thực tế thì đã có hàng trăm căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ đã bị tấn công, hàng chục máy bay Mỹ bị thiêu rụi. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố số quân nhân Mỹ thương vong thực tế. Những kẻ đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng Iran không có khả năng tự vệ sẽ phải bẽ mặt", ông Araghchi nói.

Ở một diễn biến liên quan, giới chức quân đội Mỹ mới đây đã thừa nhận việc một tiêm kích F-35 bị hư hại vì "trúng hỏa lực thù địch" trong khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không phận Iran.