Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 đã lên tiếng về thông tin cho rằng Iran sử dụng ảnh vệ tinh từ các thực thể Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan hồi tháng 7.

"Về cơ bản, Trung Quốc đang làm những gì mà Mỹ đã làm. Khi họ nói Bắc Kinh do thám chúng ta, thì đúng vậy và chúng ta cũng đang do thám họ thôi", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump sau đó nhắc lại việc ông có quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng từ chối trả lời liệu có nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc gặp sắp tới hay không. "Tôi nghĩ ông Tập đã cư xử đúng mực và chúng ta cũng cư xử khá tốt", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Vào cuối tuần, tờ Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, qua đó tiết lộ rằng Iran đã sử dụng hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ các nguồn Trung Quốc trước khi phóng tên lửa vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở đông bắc Jordan ngày 17/7. Cuộc tấn công này khiến 3 binh lính Mỹ thiệt mạng.

Iran làm rõ việc hủy cuộc họp liên quan đến eo biển Hormuz

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 14/9 giải thích rằng cuộc gặp với Oman và các quốc gia Vùng Vịnh về eo biển Hormuz bị hủy theo đề nghị của Ảrập Xêút.

"Cuộc họp nhằm tạo cơ hội để các nước láng giềng thảo luận cách thức xây dựng một khu vực an toàn hơn và giảm sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, Ảrập Xêút đã đề nghị tạm thời không tổ chức cuộc họp. Ngoài ra, Iran và Oman đã hoàn tất các cuộc trao đổi về các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz", ông Baghaei cho biết.

Trong tuyên bố của mình, quan chức ngoại giao Iran cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran có liên quan đến vụ tấn công nhắm vào đường ống dẫn dầu của Ảrập Xêút. "Mỹ đang tiếp tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật", ông Baghaei nhấn mạnh.

Trước đó, khi được hỏi liệu Iran có đứng sau vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của Ảrập Xêút hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể là họ".