Ngoài ra, nếu xung đột kéo dài thêm, mỗi tháng có thể phát sinh thêm từ 2 - 3 tỷ USD chi phí, tùy thuộc vào mức độ ác liệt của giao tranh.

Xung đột với Iran khiến Mỹ tiêu tốn ít nhất 38 tỷ USD. Ảnh: WANA

Theo báo Guardian, báo cáo trên được công bố chưa đầy 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, trong bối cảnh chiến sự và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt được cho có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bỏ phiếu.

Báo cáo kinh tế này được công bố một ngày sau khi Tổng thanh tra Lầu Năm Góc lần đầu tiên đưa ra đánh giá về cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Cụ thể, Mỹ đã chi 22,3 tỷ USD riêng cho đạn dược tính đến ngày 30/6, đưa tổng chi phí lên 33,4 tỷ USD. Báo cáo nhận định giao tranh đã “khiến lượng dự trữ chiến lược thiếu hụt và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực công nghiệp quốc phòng đối với việc bổ sung đạn dược”.

Báo cáo của Lầu Năm Góc không đề cập cuộc điều tra nội bộ về vụ không kích nhằm vào một trường học ở Minab, Iran trong ngày đầu xung đột, khiến 156 người thiệt mạng, trong đó có 120 trẻ em. Các nhà phê bình cáo buộc Lầu Năm Góc che giấu kết quả điều tra, vốn có thể cho thấy sự tắc trách trong quá trình cơ quan này tổng hợp dữ liệu mục tiêu phục vụ các cuộc không kích ban đầu.

Ước tính mới của CBO về khoản chi 38 tỷ USD là một trong những thống kê công khai đầu tiên về chi phí của cuộc xung đột với Iran. Báo cáo được nghị sĩ Dân chủ Brendan Boyle, thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, yêu cầu thực hiện.

CBO cũng cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Ảrập Xêút, Iraq, Oman và Jordan. Cơ quan này ước tính phí tổn sẽ tăng thêm khoảng 2 - 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài, đồng thời cảnh báo giao tranh đã góp phần đẩy lạm phát tăng.

Phần lớn chi phí đến từ hoạt động phòng thủ tên lửa. Việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã tiêu hao một phần lớn kho tên lửa đánh chặn Patriot, THAAD và các hệ thống trên tàu chiến Mỹ. CBO nhận định việc bổ sung kho dự trữ này “có thể sẽ mất ít nhất 5 năm, ngay cả khi sản lượng được tăng lên”.

Trong tuyên bố của Nhà Trắng phản hồi các thông tin về tình trạng thiếu hụt, Tổng thống Trump nói Mỹ có “nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới” và “nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu”.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng bác bỏ một báo cáo của đài CNN hồi tháng 8 về tình trạng kho vũ khí suy giảm, gọi thông tin này là “không đúng sự thật”.