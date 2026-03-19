The Information đưa tin Meta gặp lỗi bảo mật do tác nhân AI vượt ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: marketingbrew

Theo The Information, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Meta vào tuần trước khi nền tảng này bị rò rỉ bảo mật do chính trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ gây ra.

Cụ thể, một nhân viên Meta đã dùng tác tử AI (AI Agent) để phân tích câu hỏi của đồng nghiệp. Tuy nhiên, AI này đã tự ý gửi câu trả lời và đưa ra lời khuyên dù không được lệnh.

Nhân viên thứ hai đã làm theo chỉ dẫn này, tạo ra hiệu ứng domino khiến một nhóm kỹ sư bất ngờ có quyền truy cập trái phép vào các hệ thống nhạy cảm của Meta trong suốt hai giờ.

Đại diện Meta xác nhận sự cố nhưng may mắn là "không có dữ liệu người dùng nào bị xâm phạm". Dù vậy, việc không có ai lợi dụng lỗ hổng này dường như chỉ là nhờ may mắn.

Đây không phải là lần đầu tiên các Big Tech đánh mất quyền kiểm soát vào tay AI. Tháng 12/2025, Amazon Web Services (AWS) đã trải qua đợt gián đoạn dịch vụ kéo dài 13 giờ, ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Quốc.

Financial Times đưa tin nguyên nhân bắt nguồn từ Kiro - công cụ lập trình AI tự chủ của hãng. AI này được cho là đã tự quyết định "xóa và tạo lại môi trường" hệ thống.

Tuy nhiên, Amazon kịch liệt phản bác báo cáo này. Hãng đổ lỗi sự cố là do "lỗi người dùng" liên quan đến việc thiết lập sai cấu hình kiểm soát truy cập, chứ không phải do AI tự trị.

Lãnh đạo Amazon giải thích nhân viên liên quan có quyền hạn quá lớn và sự cố chỉ ảnh hưởng hẹp đến dịch vụ AWS Cost Explorer tại một khu vực địa lý duy nhất.

Gần đây, Moltbook - mạng xã hội dành cho các tác tử AI vừa được Meta thâu tóm - cũng bị phát hiện có lỗ hổng bảo mật làm lộ thông tin người dùng do sai sót trong khâu vận hành.

Những sự cố liên tiếp này cho thấy một lỗ hổng quản trị khổng lồ khi các AI ngày càng được trao nhiều quyền quyết định tự chủ hơn trong hệ thống doanh nghiệp.

(Theo Engadget)