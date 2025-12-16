Fanpage chính thức của đoàn tiếp viên một hãng hàng không vừa chia sẻ khoảnh khắc đầy cảm xúc khi tổ bay chuẩn bị món quà bất ngờ cho ca sĩ Mỹ Tâm.

Mọi chuyện bắt đầu khi một tiếp viên lịch sự mời nữ ca sĩ lên phía trên để xác nhận lại một món đồ. Với vẻ ngạc nhiên, Mỹ Tâm tỏ ra không hiểu có món đồ gì và đồng ý đi lên kiểm tra. Đó chính là màn tặng quà bất ngờ được tổ tiếp viên chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo chia sẻ từ fanpage, món quà nhỏ là một chiếc bánh cupcake phủ bột ca cao, được trang trí thêm 2 hình trái tim bằng kim tuyến bạc. Bên cạnh là một bó hoa hồng giấy màu cam, được quấn bằng lưới voan trong suốt và điểm xuyết bởi dây đèn LED nhỏ li ti.

Điểm nhấn của món quà chính là dòng chữ "Mỹ Tâm" được tạo hình bằng dây kim tuyến bạc lấp lánh, kèm theo biểu tượng trái tim xinh xắn. Món quà còn đi kèm một tấm thiệp chữ "Thank you" với hình vẽ bó hoa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc từ đội ngũ tiếp viên.

Tiếp viên Trần Hoài Thanh cho biết biểu cảm ngạc nhiên và thích thú của Mỹ Tâm khi nhận món quà khiến cả tổ bay vô cùng hạnh phúc.

Đoàn tiếp viên cũng chia sẻ hành động nhỏ gây bất ngờ cho Mỹ Tâm không chỉ là lời chúc mừng mà còn là sự tri ân dành cho một khách hàng vô cùng đặc biệt.

Mỹ Tâm vừa tổ chức concert See The Light tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút 40.000 khán giả tham dự - con số kỷ lục trong sự nghiệp hơn 20 năm của nữ ca sĩ.

Sau thành công vang dội này, Mỹ Tâm tiếp tục chứng tỏ vị thế "ca sĩ quốc dân" - người được yêu mến không chỉ nhờ tài năng âm nhạc mà còn bởi sự thân thiện, dễ gần và hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Minh Dũng

Ảnh, clip: ĐTV VNA