Ca sĩ Mỹ Tâm vừa chính thức tung video giới thiệu phim điện ảnh Tài, đánh dấu sự trở lại với vai trò nhà sản xuất phim sau 7 năm.

Video mở ra khung cảnh làng quê miền Tây yên bình. Tài (Mai Tài Phến) - người lao động ở chợ cá - xuất hiện với hình ảnh bụi bặm, phong trần.

Anh từng là một phần của các băng buôn thuốc lá lậu ở khu vực biên giới, vẫn luôn bị quá khứ nặng nề đeo bám và tìm cách thoát khỏi vòng xoáy đó.

Mai Tài Phến trong phim với làn da ngăm, cơ bắp rắn chắc. Ảnh: NSX

Chi tiết về quá khứ của Tài phần nào được xác nhận qua câu thoại: "Mày đừng có nghĩ cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm con à" do nghệ sĩ Hồng Ánh thể hiện.

Trong video ngắn, ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện chớp nhoáng. Sau khi lái xe tốc độ cao dẫn đến va quẹt vào người bán ve chai rồi ngất xỉu, Tài được 1 cô gái bí ẩn (Mỹ Tâm) băng bó, chăm sóc ân cần.

Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt khiến anh - người đứng giữa ranh giới thiện và ác - có thêm động lực để bước tiếp, làm lại cuộc đời.

Ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện như một cô gái bí ẩn chăm sóc Tài lúc mê man. Ảnh: NSX

Với dự án điện ảnh Tài, Mai Tài Phến được xác nhận đảm nhận 3 vai trò: đạo diễn, biên kịch và diễn viên đóng vai nam chính.

Anh vốn mê phim ảnh từ nhỏ, luôn ước mơ được tự kể một câu chuyện của riêng mình.

"Tôi như một đứa trẻ nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận mình trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, 9X nói.

Mai Tài Phến muốn làm một bộ phim thuần giải trí khai thác các yếu tố như tình cảm gia đình, hành động và hài hước.

Video giới thiệu phim "Tài"

Nhà sản xuất Mỹ Tâm nói đồng hành cùng đạo diễn trẻ là vì nhìn thấy ở anh "sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn".

"Tôi vốn thích làm phim nhẹ nhàng về tình cảm, tình yêu nhưng đạo diễn lại mạnh về hành động. Lúc đọc xong kịch bản và ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới thấy bộ phim này có sự hài hòa, đan xen nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và nhận lời sản xuất dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến", nữ ca sĩ chia sẻ.