Bộ ba DTAP sẽ mang đến không khí thoải mái và gần gũi đúng kiểu Made in Vietnam tại trường quay Khách sạn 5 sao phát sóng trên VTV3 trưa 16/11.

Trong thế hệ các nhà sản xuất trẻ, DTAP nổi bật với lựa chọn riêng: mang chất liệu dân gian kết hợp hơi thở hiện đại. Ba chàng trai Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus - mỗi người một sở trường nhưng cùng chung khát vọng tạo nên một “thương hiệu âm nhạc Việt” vừa gần gũi, vừa mang tính toàn cầu.

Nóm DTAP

Tên tuổi DTAP gắn liền với những cột mốc đặc biệt. Để Mị nói cho mà nghe (2019) mở ra hướng đi mới cho việc đưa ca dao, tục ngữ và giai điệu dân gian vào nhạc Pop. See tình trở thành “sound trend” quốc tế khiến hàng triệu khán giả nhún nhảy cùng nét duyên Nam Bộ. Những dự án Nam Quốc Sơn Hà, Máu đỏ da vàng khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng tinh thần trẻ trung. Và gần đây nhất, Made in Vietnam là lời khẳng định DTAP không chỉ đứng sau, mà còn là nghệ sĩ độc lập với thông điệp văn hóa mạnh mẽ. Từ các sân khấu hoành tráng đến mạng xã hội toàn cầu, DTAP cho thấy sức sáng tạo và bản lĩnh đưa âm nhạc Việt vươn xa.

Trong buổi trò chuyện, nhóm chia sẻ về quá trình làm album từ lúc lên ý tưởng, gom chất liệu văn hóa, cho đến khi hoàn thiện từng bài hát. Câu nói kết lại album “FROM VIETNAM, FOR VIETNAM – KHỞI NGUỒN TỪ ĐẤT VIỆT, VÌ TƯƠNG LAI VIỆT NAM” cũng được 3 thành viên giải thích với một ý nghĩa giản dị: họ muốn âm nhạc của mình bắt đầu từ chất liệu Việt Nam, kể câu chuyện của người Việt và rồi dùng chính âm nhạc đó để tiếp sức cho thế hệ sau tự tin sáng tạo.

DTAP chia sẻ rằng mỗi bài hát trong Made in Vietnam đều được xây dựng từ những điều rất gần gũi câu chuyện, âm sắc, thậm chí cả giọng nói mà nhóm bắt gặp trong đời sống. Nhóm sẽ kể lại hành trình thực hiện album Made in Vietnam từ lúc nhen ý tưởng, tìm chất liệu văn hóa, đến khi từng bài hát dần thành hình. Những chuyện nhỏ ít ai biết, những lần tranh luận căng thẳng và cả những khoảnh khắc nghĩ ra những ý tưởng mới tất cả sẽ được họ chia sẻ một cách thoải mái, chân thật.

Sau phần trò chuyện là mini game “nhận bài qua gợi ý”. Nhóm phải đoán lại những bài hát mình từng hợp tác với các nghệ sĩ khác và cứ sai là phải hít đất. Kết quả, DTAP sai kha khá và các thành viên lần lượt chống đẩy ngay giữa sân khấu Khách sạn 5 sao. Riêng Kata Trần vừa múa vừa hát Để Mị nói cho mà nghe từng nổi đình đám với giọng hát Hoàng Thuỳ Linh hài hước và năng lượng đúng chất DTAP.

MC Công Tố và nhóm DTAP.

Chưa dừng lại ở đó, chương trình mở lại một đoạn ghi âm ngắn lời các phụ huynh gửi cho nhóm. Cả 3 thành viên đều nghẹn lại khi nghe thấy những lời động viên từ người thân. DTAP thừa nhận đây là lần hiếm hoi họ bật khóc trước khán giả vì gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất giúp họ bước tiếp.

Ảnh, clip: VTV