Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EFE/EPA

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nắm được tình hình cho biết, ông Hegseth đã chỉ thị cho người đứng đầu Bộ tư lệnh - Tướng Tim Haugh vào cuối tháng 2. Hiện chưa rõ lệnh này sẽ có hiệu lực trong bao lâu.

Khi được hỏi về mệnh lệnh trên, một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói: "Do lo ngại về an ninh hoạt động, chúng tôi không bình luận hay thảo luận về tình báo mạng, các kế hoạch hay hoạt động. Đối với Bộ trưởng Hegseth, không có ưu tiên nào lớn hơn sự an toàn của các nhân viên trong mọi hoạt động, bao gồm cả lĩnh vực mạng".

Quan chức trên tin, quyết định của ông Hegseth sẽ khiến Mỹ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng tiềm tàng từ Nga.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer hôm 2/3 gọi quyết định trên của chính quyền là một nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm "lấy lòng" người đồng cấp Nga Putin. Theo ông Schumer, người đứng đầu nước Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược nghiêm trọng khi đơn phương tước vũ khí chống ông Putin.

Các quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn đã về hưu lưu ý, nước này và Nga thường xuyên trong tình trạng đối đầu trên không gian mạng. Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ được thành lập cách đây hơn một thập niên, một phần là để ứng phó với các mối đe dọa từ Nga và các cường quốc nước ngoài khác. Kể từ khi đi vào hoạt động, cơ quan này đã mạnh lên đáng kể, phát triển thành lực lượng gồm hàng nghìn nhân viên chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ xác nhận đã tích cực tham gia giúp đỡ Ukraine tự vệ thông qua các cuộc tấn công mạng.