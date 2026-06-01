Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Theo báo Jerusalem Post, CENTCOM tuyên bố các cuộc tấn công cuối tuần trước vào cơ sở radar, trung tâm kiểm soát và chỉ huy máy bay không người lái (UAV) của Iran là nhằm mục đích tự vệ. "Các cuộc không kích được tính toán kỹ lưỡng và có chủ đích đã diễn ra vào các ngày 30 - 31/5 để đáp trả các hành động gây hấn của Iran, bao gồm bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế", CENTCOM thông tin.

CENTCOM thông báo các máy bay chiến đấu của Mỹ đã phản ứng "nhanh chóng" sau vụ việc, nhắm mục tiêu và phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm kiểm soát mặt đất và 2 UAV tấn công một chiều được đánh giá là gây ra "mối đe dọa rõ ràng" đối với các tàu thuyền di chuyển trong khu vực.

CENTCOM cho biết thêm, không có quân nhân Mỹ nào bị thương. CENTCOM cũng cam kết bảo vệ tài sản và lợi ích của Mỹ ở khắp khu vực "để đáp trả hành động gây hấn vô cớ của Iran trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra".

Trong khi đó, tờ Iran International trích dẫn lời người dân Iran kể đã nghe thấy tiếng của máy bay chiến đấu ở nhiều khu vực khắp thủ đô Tehran. Ngoài ra, còn có 3 tiếng nổ vang lên ở thành phố cảng Bandar Abbas tại eo biển Hormuz vào sáng 1/6.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó xác nhận Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của nước này.

Cũng trong sáng 1/6, Lực lượng vũ trang Kuwait cho hay các hệ thống phòng không của nước này đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV thù địch. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait, bất kỳ tiếng nổ nào được nghe thấy trên khắp đất nước đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đối phó với các mối đe dọa đang ập đến.

Trước đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Kuwait đã gửi các cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động của người dân để khuyến cáo về một "mối nguy hiểm sắp xảy ra" và hướng dẫn người dân ở lại những nơi an toàn, tránh xa cửa sổ cũng như các khu vực trống trải.