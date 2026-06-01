Khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước xung đột. Ảnh: Tasnim

Tờ Wall Street Journal và báo The New York Times trích dẫn các nguồn tin trên cho hay một số tàu đã tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng cách tắt đèn và máy phát tín hiệu dẫn đường, đồng thời dựa vào sự hướng dẫn của quân đội Mỹ để tránh va chạm. Trong khi đó, các lực lượng Mỹ hướng dẫn các tàu khi nào nên tắt đèn và cách xử lý các mối đe dọa từ quân Iran.

Đầu tuần trước, một tàu đi qua eo biển Hormuz theo cách trên được nhận diện là tàu chở dầu của Hy Lạp mang theo 2 triệu thùng dầu thô. Theo Wall Street Journal, tàu này được cho đã bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư từ đầu tháng 3, đã đi dọc theo bờ biển Oman và đang trên đường đến điểm đến ở Ấn Độ.

Theo số liệu của công ty tình báo Kpler, kể từ ngày 2/3, mỗi ngày có chưa đến 5 tàu​​ lặng lẽ đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, không rõ bao nhiêu trong số những tàu đó được quân đội Mỹ hướng dẫn. Hầu hết các tàu đều đi theo tuyến đường bị Iran phong tỏa.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói Washington đang liên tục liên lạc và phối hợp với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy quan trọng này là nơi khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua trước xung đột.

Iran đã đóng eo biển Hormuz đối với các tàu từ “các quốc gia thù địch” để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ ngày 28/2. Sau đó, Tehran tuyên bố các tàu từ các nước thứ ba có thể đi qua nếu họ trả phí và tuân thủ các chỉ thị quân sự.

Vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố "Dự án Tự do" nhằm hộ tống các tàu buôn từ những quốc gia trung lập đang bị mắc kẹt. Ông Trump đã công khai đình chỉ sáng kiến ​​này chưa đầy 48 giờ sau đó.

Theo báo New York Times, CENTCOM đã điều phối việc đi lại của khoảng 70 tàu thương mại qua tuyến đường thủy này trong 3 tuần qua.