Tại căn cứ tên lửa ở Dezful của Iran, 4 trong 5 lối vào khu phức hợp ngầm đã được mở lại vào ngày 12/5. Ảnh: CNN

Các chuyên gia nhận định Iran đang chuẩn bị phóng nhiều tên lửa tầm xa hơn vào Israel và các quốc gia Trung Đông khác sau khi nhanh chóng tái mở cửa các kho vũ khí ngầm. Điều này nêu bật những giới hạn của chiến lược ném bom của Mỹ.

Trong nhiều tuần, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã hạn chế khả năng tiếp cận căn cứ tên lửa ngầm của Iran bằng cách phá hủy đường sá và chôn vùi lối vào đường hầm. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh do CNN thu thập được cho thấy Tehran đã sử dụng các thiết bị đơn giản như máy ủi và xe tải để chống lại những chiến dịch đó. Theo các chuyên gia, việc này chứng tỏ khả năng phóng tên lửa của Iran không thể bị phá hủy chỉ bằng cách nhắm mục tiêu vào các đường hầm.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell không trả lời các câu hỏi cụ thể về những phát hiện của CNN. Ông Parnell chỉ nhắc lại tuyên bố trước đó rằng “quân đội Mỹ là mạnh nhất thế giới và có mọi thứ cần thiết để thực hiện chiến dịch theo thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố kho vũ khí tên lửa của Iran là lý do thúc đẩy chiến dịch quân sự chống Tehran và phá hủy chúng là một trong những mục tiêu chính của Washington. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng 3, ông Trump cho biết làm suy yếu hoàn toàn khả năng phóng tên lửa, phá hủy bệ phóng và mọi thứ liên quan đến tên lửa của Iran là một trong 5 mục tiêu của cuộc xung đột.

Hệ thống căn cứ tên lửa ngầm của Iran được xây dựng hơn 20 năm trước và có khả năng bảo vệ đáng kể cho tên lửa cũng như bệ phóng của nước này. Độ sâu của các cơ sở trên với một số nằm dưới hàng trăm mét đá, đã hạn chế các lựa chọn tấn công của quân đội Mỹ và Israel. Vì vậy, trong những tuần đầu của cuộc xung đột, quân đội Mỹ và Israel đã chuyển sang bắn phá các lối vào, kết hợp với nỗ lực tìm kiếm và phá hủy các bệ phóng, dẫn đến việc hạn chế đáng kể hỏa lực tên lửa của Iran.

Các chuyên gia tin Iran vẫn còn khoảng 1.000 tên lửa được cất giữ trong các địa điểm ngầm.