Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.152 tấn hạt tiêu, thu về gần 164 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và 10,8% về giá trị so với tháng trước.

Lũy kế đến hết tháng 9 năm nay, nước ta đã xuất bán gần 217.000 tấn hạt được ví như “vàng đen”, kim ngạch đạt 1,41 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu tăng 16,2% về khối lượng và tăng 11,4% về giá trị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hạt tiêu xuất siêu 1,09 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2026 lại giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 6.507,6 USD/tấn.

Việt Nam xuất bán gần 217.000 tấn hạt tiêu trong 9 tháng. Ảnh: Huchaco

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, Mỹ, Đức và Thái Lan tiếp tục là ba khách hàng lớn nhất mua hạt tiêu của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 26,7%, 6,1% và 4,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng năm 2026 sang thị trường Mỹ tăng 19,2%, thị trường Thái Lan tăng mạnh 52,8%, trong khi thị trường Đức giảm 17%.

Ở top 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, hạt tiêu xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh nhất, với mức tăng 97,7%.

Đáng chú ý, tại thị trường Mỹ, hạt tiêu của Việt Nam đang chiếm thị phần áp đảo trong tổng lượng nhập tại nước này.

Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của Mỹ trong 7 tháng năm 2026 đạt 54.880 tấn, giá trị 409,60 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ trong 7 tháng, với khối lượng 44,12 nghìn tấn, giá trị 330,84 triệu USD. Theo đó, hạt tiêu xuất sang thị trường này tăng 22,1% về lượng và tăng 20,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh từ 69,1% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 70,6% lên 80,8%.

Ở chiều ngược lại, Mỹ giảm mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ Ấn Độ (-17,2%), Indonesia (-59,3%).

Diễn biến này cho thấy Việt Nam đóng góp đáng kể vào mức tăng nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 7 tháng năm 2026. Qua đó, phản ánh xu hướng các nhà nhập khẩu Mỹ đang chuyển dịch sang nguồn cung từ Việt Nam, đồng thời giảm nhập khẩu từ các thị trường khác.

Hiện giá hạt tiêu ở nước ta đang dao động trong khoảng 135.500-139.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l của Việt Nam lần lượt được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn và 5.995 USD/tấn, còn tiêu trắng có giá 8.450 USD/tấn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến hết tháng 9, sản lượng hạt tiêu đã thu hoạch đạt 273,4 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo giá tiêu sẽ tăng khi các doanh nghiệp bắt đầu đợt gom hàng mới, trong bối cảnh nguồn hàng từ Indonesia, Brazil giảm và lượng hàng tồn kho trong dân không nhiều.