Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 4/2026, nước ta đã xuất khẩu 29.000 tấn hạt tiêu các loại, thu về 183,6 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 95.100 tấn hạt tiêu, giá trị đạt 614,4 triệu USD.

Theo đó, xuất khẩu mặt hàng này của nước ta tăng mạnh 29,2% về khối lượng và tăng 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 dù giá bình quân giảm 6,4%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, Mỹ, Đức và Thái Lan là ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 29,8%, 6,6% và 5,2%.

Nếu tính riêng quý I/2026, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ tăng 54,2%, thị trường Thái Lan tăng gấp đôi, trong khi thị trường Đức giảm 11,8%.

Mỹ trả giá bình quân 7.251 USD/tấn để mua 17.693 tấn hạt tiêu của Việt Nam trong quý I/2026. Ảnh: T.A

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu mặt hàng gia vị chủ lực của Việt Nam tăng mạnh nhất ở thị trường Ai Cập với mức tăng gấp ba lần.

Đáng chú ý, Mỹ đã trả mức giá bình quân 7.251 USD/tấn để mua 17.693 tấn hạt tiêu của Việt Nam trong quý I, cao hơn 737 USD so với mức giá bình quân 6.514 USD/tấn xuất khẩu.

Với mặt hàng tiêu đen, giá xuất khẩu bình quân sang Mỹ đạt 8.112 USD/tấn, cao hơn 669 USD so với mức bình quân 7.443 USD/tấn xuất khẩu sang các thị trường. Theo đó, Mỹ không chỉ là khách hàng lớn nhất mà còn nằm trong nhóm trả giá cao, chỉ đứng sau Hàn Quốc (8.408 USD/tấn).

Năm ngoái, Mỹ cũng chi ra khoảng 416,5 triệu USD để mua 56.182 tấn hạt tiêu của Việt Nam.