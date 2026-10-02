Quân đội Mỹ đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo các cuộc tấn công mới vào Iran có thể sắp diễn ra.

Theo báo Guardian, nhóm chiến hạm ​​đang trên đường tới Trung Đông mang theo tổng cộng hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ. Lực lượng này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ USS Makin Island.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Ảnh: Wikimedia

Một quan chức Mỹ cho hay điều này đồng nghĩa sẽ có 3 tàu sân bay của Washington hiện diện trong khu vực ngay từ cuối tháng 10. Xét về số lượng nhân sự Mỹ đã có mặt tại Trung Đông, động thái sẽ nâng tổng quân số hải quân tại đây lên mức cao bất thường là hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay. Trước đó, vào tháng 4, Hải quân Mỹ lần đầu tiên đã triển khai 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông kể từ năm 2003.

Các tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington hiện ở trong khu vực cùng với nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ USS Boxer. Tàu USS George Washington thường được triển khai tại Thái Bình Dương, nhưng đã được điều chuyển tới Trung Đông để thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln, mẫu hạm đã trải qua đợt triển khai kéo dài đầy vất vả, khiến thủy thủ đoàn phải lênh đênh trên biển hơn 260 ngày liên tục.

Giới quan sát nhận định tàu USS George Washington có khả năng sẽ di chuyển đến vùng biển gần Nhật Bản sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới nơi.

Theo báo Guardian, việc triển khai lực lượng mới, bao gồm cả một nhóm tác chiến đổ bộ chuyên dụng cho thấy cục diện thay đổi nhanh chóng trong cuộc chiến chống Iran của Tổng thống Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

Tại một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố hôm 1/10, lãnh đạo Nhà Trắng đã đề cập đến khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, cho biết "có thể" ông sẽ tăng cường ném bom quốc gia Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới.

Khi bị gặng hỏi thêm, ông Trump cho hay bản thân không thể tiết lộ chi tiết về chiến lược của mình. “Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó, vì bạn thấy đấy, bạn đang hỏi là tôi định ném bom vào đâu mà", ông Trump giải thích.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ nói ông đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất từ ​​phía Iran vì “những điều tôi từng không chấp thuận cách đây một năm thì nay tôi cũng sẽ không chấp thuận”. Ông Trump dẫn chứng ví dụ về việc Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch vận chuyển năng lượng của thế giới, nhưng cho rằng đề xuất tổng thể “chưa đủ tốt”.

Khi được hỏi liệu cuộc xung đột đang ngày càng mất lòng dân này có đe dọa cơ hội của đảng Cộng hòa Mỹ vào tháng 11 hay không, ban đầu ông Trump đáp: “Cũng có thể”. Tuy nhiên, sau đó ông nhấn mạnh: “Nó sẽ có lợi vì Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định “100% mọi người” đều phản đối việc Iran sở hữu năng lực tấn công hạt nhân, “kể cả trên toàn thế giới”.