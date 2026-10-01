Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc nước này đạt thoả thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo “nổ tung”.

Theo báo Times of Israel, khi được hỏi về việc làm thế nào để đạt được thỏa thuận với Iran trong khi ông cho rằng giới lãnh đạo Tehran đang “hành xử phi lý”, Tổng thống Trump hôm 30/9 nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng: “Có thể là bạn sẽ cho nổ tung họ. Bạn phải đưa ra quyết định đó. Chúng tôi sẽ khiến họ nổ tung hoặc đạt được thỏa thuận, nhưng thời điểm đó đang đến gần. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc theo cách này hay cách khác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Chính quyền Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới nhất của người đứng đầu Mỹ.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 81 ở New York ngày 22/9, ông Trump tuyên bố Iran hiện chỉ có hai lựa chọn là đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân hoặc hứng chịu một chiến dịch không kích toàn diện. Tổng thống Mỹ thậm chí cảnh báo sẽ “tiêu diệt Iran”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau đó đáp trả rằng dù sẵn sàng đàm phán nhưng Tehran sẽ không nhượng bộ trước “các hành vi bắt nạt và cưỡng ép”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định nước này sẵn sàng cho một cuộc đối đầu "ngày tận thế” với Mỹ, nhưng vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm không “bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình”.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới quan sát nhận định Mỹ đang chờ đợi các biện pháp trừng phạt và bóp nghẹt nền kinh tế Iran buộc Tehran phải “xuống thang” và chấp nhận thỏa thuận có lợi hơn cho Washington.

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 30/9 phát biểu trước các lãnh đạo quân sự tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở ngoại ô thủ đô Washington rằng các lực lượng Mỹ đã “phá hủy” hải quân, không quân, hệ thống phòng thủ, bộ máy lãnh đạo và năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran. Ông Hegseth cũng ghi nhận công lao của binh sĩ Mỹ trong việc làm tê liệt “lá chắn phòng thủ thông thường” cũng như tham vọng hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.