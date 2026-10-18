Mỹ muốn Israel ngăn chặn những vụ tấn công do người định cư Israel gây ra ở Bờ Tây, trong khi Trung Quốc thúc giục Tel Aviv dừng thành lập các khu định cư mới ở khu vực này.

Theo tờ Times of Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/10 đã yêu cầu Israel tăng cường biện pháp ngăn chặn những vụ tấn công do người định cư Israel gây ra ở Bờ Tây, trong bối cảnh có nhiều nhà báo và nhà ngoại giao bị tấn công tại khu vực này.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại trước những hình ảnh đó và những gì đang xảy ra. Chúng tôi đã liên lạc với Israel và yêu cầu họ mạnh tay trấn áp những hành vi như vậy", ông Rubio cho biết.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra sau khi video ghi lại cảnh nhiều đối tượng tấn công nữ phóng viên ảnh người Mỹ Heidi Levine của tờ Washington Post được lan truyền trên mạng xã hội. Bà Levine là một trong hai người bị thương trong vụ việc xảy ra ngày 17/10, khi những người định cư Israel tấn công dân thường Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

Trước đó, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cũng xác nhận việc các nhà ngoại giao châu Âu và một thị trưởng người Pháp bị tấn công tại các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.

Về phía Israel, Ngoại trưởng Gideon Saar mô tả những đối tượng gây ra hành vi này là "những kẻ gây bạo loạn người Israel". Ông cũng cho rằng các nhà ngoại giao lẽ ra nên phối hợp với quân đội Israel khi thực hiện chuyến thăm.

Cùng ngày 17/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thúc giục Israel dừng và đảo ngược việc thành lập các khu định cư ở Bờ Tây. Ông Vương nhấn mạnh rằng giải pháp 2 nhà nước là con đường khả thi duy nhất hướng tới việc giải quyết xung đột Israel - Palestine.

"Vấn đề Palestine là sự bất công lớn nhất trong lịch sử. Israel nên dừng việc cưỡng chế thành lập các khu định cư mới ở Bờ Tây", ông Vương nói.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc và các tổ chức giám sát độc lập, chính quyền Israel đã phê duyệt 54 khu định cư mới và thành lập 86 tiền đồn bổ sung ở Bờ Tây trong năm 2025. Trong cùng khoảng thời gian này, số vụ bạo lực chống lại người Palestine tại Bờ Tây đã gia tăng đáng kể.