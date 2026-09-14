Theo Indian Express, Nafisa Ali 69 tuổi từng đăng quang Eve’s Weekly Miss India và giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế năm 1976, vừa thông báo bệnh ung thư buồng trứng của bà đã chuyển giai đoạn.

Trên Instagram, nữ diễn viên đăng ảnh nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch, cho biết kết quả chụp PET/CT gần nhất cho thấy khối u buồng trứng - phúc mạc đã xuất hiện thêm điểm di căn trên bề mặt gan, buộc phải thay đổi phác đồ.

Nafisa Ali chủ động thông báo tình trạng bệnh tật.

"Phác đồ điều trị đã thay đổi, tôi được chuyển sang liệu pháp nhắm trúng đích... Chiến đấu vì một cuộc chiến chính nghĩa. Cảm ơn mọi người đã luôn tiếp thêm năng lượng ủng hộ tôi", Nafisa viết. Bà giải thích thêm: "Nói một cách đơn giản, kết quả PET/CT cho thấy ung thư buồng trứng, phúc mạc đã tiến triển, xuất hiện thêm các khối u mới trên bề mặt gan".

Bài đăng nhận nhiều lời động viên từ người hâm mộ, trong đó có nhà thiết kế thời trang Farah Khan Ali. "Bạn hãy chiến đấu. Háy mạnh mẽ, dũng cảm và bạn sẽ thành công. Yêu thương và cầu nguyện luôn hướng về Naf của tôi", Farah viết.

Nafisa Ali trong cuộc sống thường ngày.

Nafisa phát hiện ung thư phúc mạc và buồng trứng giai đoạn 3 vào năm 2018 và điều trị tại Goa từ đó đến nay. Khoảng 2 tháng trước, bà từng chia sẻ với Screen bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4.

"Ung thư là thứ xé nát các gia đình, xé nát cả tài chính của bạn. Đó là hành trình đáng sợ nhất tôi từng trải qua vì trước đây tôi có thể chiến đấu vì cả thế giới, còn giờ tôi chiến đấu vì mạng sống của chính mình", bà nói.

Nafisa Ali (thứ 2 từ trái qua) từng giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế năm 1976.

Bệnh tật không ngăn Nafisa tiếp tục đóng phim, dù không thường xuyên. 4 năm sau khi phát hiện bệnh, bà vào vai người vợ ly thân của nhân vật do Amitabh Bachchan thủ diễn trong Uunchai (2022) của đạo diễn Sooraj Barjatya. Gần đây nhất, bà đóng cùng Nasser trong Max, Min & Meowzaki của đạo diễn Padmakumar Narasimhamurthy, ra rạp đầu năm nay.

Đạo diễn Padmakumar kể Nafisa ban đầu khá ngần ngại nhận vai vì đã lâu không diễn xuất và sợ quên thoại - trùng hợp là chính nhược điểm này lại là đặc điểm của nhân vật Jennifer mà bà thủ vai, khiến ông thuyết phục bà nhận lời. "Bà ấy tuyệt vời khi làm việc cùng, rất truyền cảm hứng", đạo diễn nói.

Nafisa Ali ra mắt điện ảnh với Junoon (1979) của đạo diễn Shyam Benegal, sau đó ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm, trong đó có phim tâm lý tình cảm Life in a Metro (2007) của đạo diễn Anurag Basu.

Nhan sắc của Nafisa Ali:

Minh Phi

Ảnh: Instagram, video: TikTok