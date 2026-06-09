Theo Sina, gia đình của Ngô Văn Hân vừa xác nhận thông tin cô qua đời sáng 9/6. Trước đó, người đẹp được đưa nhập viện cấp cứu hôm 7/6 và không qua khỏi. Đông đảo người thân, bạn bè đã có mặt để nhìn mặt cô lần cuối.

Á hậu, diễn viên Ngô Văn Hân qua đời.

"Trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, Ngô Văn Hân đã thực hiện được vô số giấc mơ mình mong mỏi. Năng lượng tích cực của cô ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người gặp khó khăn", người đại diện chia sẻ.

Hiện gia đình đang lo hậu sự cho Ngô Văn Hân. Hai con gái của cô sẽ tiếp tục được chồng cũ của á hậu chăm sóc đến khi trưởng thành.

Ngô Văn Hân phát hiện mắc ung thư vú từ năm 2022. Người đẹp kiên cường đối diện với bệnh tật bằng tâm thế lạc quan. Á hậu tin với sự đồng hành của mọi người, đặc biệt là 2 con gái sẽ giúp cô vượt qua cơn hiểm nghèo.

Ngô Văn Hân xem 2 con gái là điểm tựa để chiến đấu bệnh ung thư.

Dù tích cực chạy chữa, căn bệnh Ngô Văn Hân tái phát vào năm 2024 và chuyển nặng sang giai đoạn 4. Tế bào ung thư đã di căn đến gan, xương cụt khiến cô đau đớn, không thể ngồi hay đứng và sinh hoạt bình thường.

Quá trình điều trị khiến Ngô Văn Hân tiêu tốn nhiều tiền bạc. Cô bán hết những trang sức giá trị, gồm vàng cưới để có kinh phí chữa bệnh. Một số bạn bè ngỏ ý kêu gọi quyên góp nhưng cô từ chối vì không muốn làm phiền người khác.

Ngô Văn Hân từng lập gia đình với 1 người đàn ông nhưng ly hôn từ vài năm qua. Bên cạnh 2 con gái, cô có 1 nhóm bạn thân thiết. Họ thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt, tiệc tùng để động viên tinh thần cô.

Ngô Văn Hân mong truyền tinh thần lạc quan đến những người mắc ung thư.

Ngô Văn Hân sinh năm 1974, nhờ danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1998 chính thức bước chân vào showbiz. Cô tham gia lĩnh vực diễn xuất với các phim của Đài TVB như: Kungfu túc cầu, Cảnh sát hình sự, Hy vọng...

Người đẹp còn góp mặt phim điện ảnh như: Lục tráng sĩ, Thất ức, Tân trát sư muội... Những năm trước khi phát hiện bệnh, Ngô Văn Hân rút khỏi showbiz để chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Ngô Văn Hân lạc quan khi nằm viện điều trị bệnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu