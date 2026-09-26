Sự kiện có sự tham dự của bà Hanna Pors - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM cùng Lãnh đạo cấp cao Nam A Bank và FMO.

Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank và FMO ký kết thỏa thuận.

Theo thỏa thuận hợp tác, nguồn vốn 60 triệu USD từ FMO sẽ được Nam A Bank ưu tiên phân bổ trực tiếp cho các dự án xanh, đồng thời đẩy mạnh giải ngân cho phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro) cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là khoản vay tín chấp, có kỳ hạn 5 năm, hỗ trợ các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nông nghiệp, chuỗi giá trị nông nghiệp, phát triển khu vực nông thôn, các hộ nông dân, cũng như các mô hình kinh doanh do phụ nữ hoặc giới trẻ làm chủ.

Thỏa thuận này mang lại ý nghĩa thực tiễn khi trực tiếp hỗ trợ các nhóm đối tượng còn nhiều dư địa phát triển nhưng gặp hạn chế về tài chính dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Nam A Bank, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc cho biết: “Khoản tài trợ từ FMO lần này sẽ hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng còn nhiều dư địa tiếp cận vốn, qua đó giúp ngân hàng mở rộng tác động xã hội song song với mục tiêu tăng trưởng xanh. Đồng thời đây là kết quả của quá trình xây dựng uy tín trong nhiều năm, phản ánh chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế mà Nam A Bank kiên trì theo đuổi”.

Bà Frouke Hoekstra, Giám đốc định chế tài chính của FMO phát biểu.

Bà Frouke Hoekstra, Giám đốc định chế tài chính của FMO, chia sẻ: "Quan hệ đối tác với Nam A Bank kết hợp hai ưu tiên quan trọng của FMO: thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp chưa được phục vụ đầy đủ. Thông qua việc cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các dự án xanh, doanh nghiệp siêu nhỏ và SME, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ và người trẻ làm chủ, chúng tôi mong muốn hỗ trợ một khu vực kinh tế tư nhân bền vững và toàn diện hơn tại Việt Nam."

Bà Hanna Pors - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM phát biểu.

Đánh giá cao thỏa thuận này, bà Hanna Pors - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM nhận định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hà Lan đang từng bước chuyển từ việc chia sẻ kinh nghiệm sang cùng kiến tạo những giải pháp dài hạn cho phát triển bền vững. Tài chính xanh đang trở thành một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Bà Hanna Pors đánh giá cao định hướng của Nam A Bank trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng tài chính quốc tế và từng bước nâng cao năng lực để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của tài chính bền vững và sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế trong nước.

Trước đó, ngày 22/9, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cùng FMO cũng đã phối hợp tổ chức tọa đàm cấp cao “Góc nhìn ESG dành cho Lãnh đạo Ngân hàng - ESG Insights for Banking Leaders” tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ lãnh đạo cấp cao từ các ngân hàng đối tác của FMO nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tích hợp quản trị rủi ro Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) vào cấp HĐQT, củng cố định hướng phát triển bền vững trước thềm thỏa thuận tài trợ này.

Toàn cảnh sự kiện

Hợp tác cùng FMO là bước tiếp nối trong chiến lược mở rộng dòng vốn xanh quốc tế của Nam A Bank trong suốt thời gian qua. Trước đó, ngày 9/9/2026, Nam A Bank cũng đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 30 triệu USD với Tổ chức tài chính phát triển Pháp (Proparco). Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tổ chức tài chính nằm trong top đầu tiếp nhận nguồn vốn xanh quốc tế tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Nam A Bank đã tích cực triển khai danh mục tín dụng xanh và tích hợp hệ thống quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội (ESMS) vào hoạt động cấp tín dụng. Các khoản tài trợ quốc tế không chỉ cung cấp nguồn vốn dài hạn ưu đãi cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp SME, mà còn cho thấy sự tin tưởng của các tổ chức tài chính quốc tế đối với năng lực tài chính và cam kết phát triển bền vững của ngân hàng.

FMO là ngân hàng phát triển doanh nghiệp của Hà Lan, tập trung vào ba lĩnh vực: Nông nghiệp, Thực phẩm & Lâm nghiệp; Năng lượng; Định chế Tài chính. Với tổng danh mục cam kết khoảng 16 tỷ EUR trải rộng tại hơn 85 quốc gia, FMO là một trong những ngân hàng phát triển khu vực tư nhân song phương lớn trên thế giới.

(Nguồn: Nam A Bank)