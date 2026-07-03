Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Nam A Bank trên thị trường tài chính mà còn ghi dấu ấn là một trong những dự án nâng cấp hệ thống lõi có thời gian hoàn thành nhanh bậc nhất Việt Nam.

Số hóa toàn diện bằng công nghệ xử lý dữ liệu thời gian thực và AI

Theo đó, Nam A Bank là tổ chức tín dụng tiên phong tại Việt Nam ứng dụng phiên bản Oracle FLEXCUBE Universal Banking 14.8 tiên tiến do Tập đoàn Oracle phát triển.

Nam A Bank đưa vào vận hành hệ thống Core Banking mới với nền tảng công nghệ tiên tiến từ Tập đoàn Oracle.

Điểm nhấn công nghệ mang tính cốt lõi của hệ thống này là việc chuyển đổi sang kiến trúc Microservices chuẩn quốc tế, giúp độc lập các cấu phần nghiệp vụ để ngân hàng có thể nâng cấp, bảo trì riêng lẻ từng tính năng mà không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống, đồng thời sẵn sàng kết nối siêu tốc với hệ sinh thái ứng dụng vệ tinh của các đối tác thứ ba thông qua nền tảng API linh hoạt.

Bên cạnh đó, hệ thống mới cũng loại bỏ hoàn toàn độ trễ vận hành bằng công nghệ xử lý dữ liệu dòng và hạch toán tự động, đảm bảo mọi giao dịch đều được ghi nhận vào hệ thống kế toán tổng theo thời gian thực và vận hành mượt mà ngay cả trong các khung giờ cao điểm có khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Đặc biệt, Oracle FLEXCUBE 14.8 hoạt động như một bộ não công nghệ thông minh nhờ tích hợp sâu các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) chuyên sâu, tự động phân tích hành vi để đưa ra các giải pháp tài chính cá nhân hóa quy mô lớn, đồng thời liên tục quét các luồng giao dịch để phát hiện hành vi bất thường, quản trị rủi ro tín dụng và phòng chống gian lận ngay trong quá trình vận hành.

Quá trình chuyển đổi sang hệ thống Core Banking mới luôn đi kèm với những thách thức phức tạp về chuyển đổi dữ liệu và tích hợp hệ thống. Tuy nhiên, bằng việc thiết lập mô hình phối hợp toàn diện giữa Nam A Bank, Oracle Consulting và SVTECH, dự án nâng cấp này đã về đích thành công và vượt tiến độ mong đợi.

Open Banking 3.0 và triết lý “Tinh tế như trà - Hiện đại trong từng chạm”

Song song với việc củng cố hạ tầng lõi, Nam A Bank mang đến một diện mạo mới và hành trình tương tác chuyên biệt cho người dùng với phiên bản Open Banking 3.0 mang triết lý thiết kế đột phá: “Tinh tế như trà - Hiện đại trong từng chạm”. Lấy cảm hứng từ tinh thần của trà hiện đại nhẹ nhàng, tối giản nhưng đầy chiều sâu, ứng dụng mở ra một không gian số thanh lịch và trẻ trung cho khách hàng.

Ứng dụng ngân hàng số Open Banking 3.0 mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Tâm điểm của giao diện này là cụm menu vòng xoay thông minh ở trung tâm màn hình, thay đổi tư duy điều hướng thông thường để người dùng có thể xoay và khám phá, truy cập nhanh chóng các tính năng thiết yếu từ Chuyển tiền, Tiết kiệm, Tài khoản, Vay vốn… chỉ với một chạm. Khu vực thanh điều hướng cũng được thiết kế thông minh nhằm tối ưu hóa các thao tác chạm và vuốt, biến ứng dụng thành một siêu thị tài chính trực quan và mượt mà.

Sự xuất hiện của Open Banking 3.0 giúp nâng cấp trải nghiệm vượt trội, gói gọn cả thế giới dịch vụ số và nhu cầu chi tiêu hằng ngày vào một nền tảng duy nhất theo tiêu chí "ngân hàng trong tầm tay". Sự đồng bộ kết nối toàn diện của hệ thống còn giúp khách hàng cá nhân và tổ chức tối ưu hóa quy trình vận hành, đồng thời mở rộng kênh tiếp cận người dùng cuối thông qua siêu thị tài chính tích hợp sâu.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Việc vận hành đồng bộ hệ thống Core Banking và Open Banking 3.0 mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, giúp Nam A Bank hiện đại hóa nền tảng vận hành lõi, chuẩn hóa quy trình, nâng cao khả năng tuân thủ và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. Đây chính là bệ phóng vững chắc để ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và chuyển dịch mạnh mẽ thành một siêu ứng dụng mở toàn diện, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên ngân hàng số tương lai”.

(Nguồn: Nam A Bank)