Ngày 15/4, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt nặng, không thể ăn uống, thường xuyên nuốt nghẹn, nôn sau ăn và cảm giác vướng nghẹn sau xương ức.

Đặc biệt, bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc, đau khắp bụng thể hiện bệnh cảnh viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho nam bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả

Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026), bệnh nhân đã phải trải qua 4 lần mổ cấp cứu với 3 lần thủng đường tiêu hóa (3 lần mổ tại BVĐK Cẩm Phả, 1 lần mổ tại BVĐK Tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả cận lâm sàng cho thấy, hình ảnh tắc thực quản hoàn toàn đoạn 1/3 giữa và viêm lan tỏa dạ dày, ruột non, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng.

Vị trí tắc của đường tiêu hóa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả

Xác định đây là trường hợp khó, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đã nhanh chóng hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Dưới sự phân tích tỉ mỉ của các chuyên gia tiêu hóa, hướng chẩn đoán tập trung vào bệnh lý Crohn ruột non, một bệnh lý viêm ruột mạn tính hiếm gặp và khó chẩn đoán, đặc biệt khi đã có biến chứng thủng ruột nhiều lần.

Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật ổn định, được điều trị theo hướng Crohn với kết quả bước đầu khả quan, hết đau bụng, không sốt, tình trạng dinh dưỡng được cải thiện rõ rệt.