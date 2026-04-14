Ông Đ.M. (73 tuổi, sống tại ngoại thành Hà Nội) có tiền sử đái tháo đường gần 20 năm, từng phải đặt stent động mạch vành. Gần đây, khi đi khám, ông được phát hiện có nhiều biến chứng nghiêm trọng ở mắt, thận, thần kinh ngoại vi.

Dù đang điều trị tích cực với insulin 4 mũi mỗi ngày cùng khoảng 10 loại thuốc khác, tình trạng bệnh của ông vẫn chưa được kiểm soát tốt.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), kết quả xét nghiệm cho thấy mỡ máu của ông M. vẫn ở mức rất cao, dù đã được kê thuốc hạ mỡ máu liều cao. Đây là yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến tái tắc mạch vành hoặc đột quỵ. Đáng lo ngại hơn, siêu âm còn phát hiện ông bị hẹp, tắc động mạch chi dưới nặng - một biến chứng mới mà chính bệnh nhân cũng không hề hay biết.

Các thuốc thảo dược không thể thay thế đơn thuốc hằng ngày. Ảnh minh họa: Freepik.

Khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ ngỡ ngàng vì bệnh nhân đã tự ý ngừng thuốc hạ mỡ máu hơn một tháng để chuyển sang dùng các loại thảo dược được quảng cáo dành cho người rối loạn mỡ máu.

Theo bác sĩ Bảy, các khuyến cáo cập nhật năm 2026 của các hiệp hội chuyên ngành đều nhấn mạnh vai trò nền tảng của thuốc statin trong điều trị rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Hầu hết người bệnh trong độ tuổi 40-75 đều được chỉ định dùng statin với cường độ phù hợp theo mức độ nguy cơ tim mạch.

Đặc biệt, với những người đã mắc bệnh tim mạch xơ vữa như bệnh mạch vành, việc sử dụng statin liều cao là cần thiết nhằm giảm mạnh cholesterol xấu (LDL-C) và duy trì ở mức mục tiêu rất thấp. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ còn phải phối hợp thêm các thuốc khác để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.

Trước đó, một bệnh nhân nam 59 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, đau bụng dữ dội, buồn nôn, nhiễm toan ceton nặng và suy thận cấp. Người này được xác định mắc đái tháo đường type 2 đã 5 năm.

Theo người nhà, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự ý ngừng thuốc theo đơn sau khi nghe lời khuyên “bỏ thuốc tây, chuyển sang thuốc nam gia truyền cho lành”. Tin tưởng, ông bỏ hoàn toàn thuốc hạ đường huyết để dùng loại “viên tiểu đường gia truyền” không rõ nguồn gốc.

Chỉ sau hơn một tháng, sức khỏe của bệnh nhân suy giảm nhanh chóng với các triệu chứng mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều, sụt cân, chán ăn và nôn ói. Khi ông nhập viện, đường huyết tăng rất cao, dẫn đến nhiễm toan ceton nặng - một biến chứng cấp tính nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ cho biết, nếu đến viện muộn thêm vài giờ, bệnh nhân có thể đã không qua khỏi.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo: việc tin vào “thuốc gia truyền” hoặc những lời đồn thiếu cơ sở khoa học có thể khiến người bệnh phải trả giá bằng chính sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Hiện nay, y học đã có nhiều phác đồ và thuốc điều trị hiệu quả, giúp kiểm soát tốt đường huyết và mỡ máu, đồng thời phòng ngừa biến chứng tim mạch, thận và mắt. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Bác sĩ Bảy nhấn mạnh, việc điều trị các bệnh lý đi kèm là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt. Mọi thay đổi cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, không nên đánh đổi sức khỏe bằng những lựa chọn thiếu cơ sở khoa học.

