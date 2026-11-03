HÀN QUỐC - Nam ca sĩ Jay (nhóm ENHYPEN) bị một người liên tục gọi điện quấy rối từ tháng 6, giả danh nhân viên dịch vụ để lấy thông tin cá nhân. Người này còn tự ý ghi âm và phát tán nội dung cuộc gọi trên nhiều nền tảng.

Ngày 3/11, Starnews đưa tin Jay, thành viên nhóm ENHYPEN, bị một cá nhân liên tục gọi điện, xâm phạm đời tư và phát tán trái phép nội dung các cuộc gọi. Trước sự việc, công ty quản lý BELIFT LAB đã nộp đơn khởi kiện người liên quan.

Theo thông báo của BELIFT LAB, người này bắt đầu gọi đến số điện thoại cá nhân của Jay từ tháng 6. Trong cuộc gọi đầu tiên, đối tượng tự nhận là nhân viên của trung tâm dịch vụ lắp đặt Internet và truyền hình. Người này còn nhắc đến gia đình nam ca sĩ, lấy lý do tư vấn sản phẩm để tạo lòng tin và tiếp cận anh.

Đối tượng tiếp tục hỏi thời gian có thể gọi lại, đồng thời để lại số điện thoại cá nhân nhằm thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, khi Jay trực tiếp xác minh với gia đình, anh phát hiện những thông tin mà người này đưa ra đều là giả mạo.

Nam ca sĩ Jay. Ảnh: IMBC

Dù Jay không phản hồi, đối tượng vẫn nhiều lần tìm cách liên lạc. Đáng chú ý, người này còn tự ý ghi âm các cuộc gọi và phát tán nội dung lên nhiều nền tảng. Sau khi sự việc bị công khai, đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do biện minh, cho rằng những cuộc gọi chỉ phục vụ công việc hoặc tài khoản cá nhân đã bị hack, sau đó xóa tài khoản.

BELIFT LAB nhận định hành vi trên không chỉ xâm phạm đời tư của nghệ sĩ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thêm tổn hại khi thông tin cá nhân bị phát tán.

Công ty cho biết đã nộp đơn tố cáo và đánh giá đây là những hành vi có chủ đích và mang tính chất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, BELIFT LAB đã gửi công văn đến 3 nhà mạng viễn thông tại Hàn Quốc, đề nghị phối hợp xác minh danh tính người liên quan.

BELIFT LAB cũng cảm ơn người hâm mộ đã cung cấp thông tin và hỗ trợ xử lý vụ việc. Công ty cho biết bộ phận phụ trách vẫn thường xuyên kiểm tra các báo cáo gửi đến hệ thống tiếp nhận thông tin về hành vi xâm phạm quyền lợi nghệ sĩ.

Jay tên khai sinh Park Jong Seong, sinh năm 2002 tại Washington, Mỹ. Anh chuyển về Hàn Quốc sinh sống khi mới 9 tuổi. Năm 2020, Jay tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng I-LAND và giành vị trí thứ 2 trong đêm chung kết, qua đó trở thành thành viên của ENHYPEN.

Fancam của nam ca sĩ trên sân khấu (Zoom):