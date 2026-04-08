Ngày 8/4, nam diễn viên Chu Vũ Mưu thông qua luật sư đã chính thức lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc do bạn gái cũ Lâm Nghê An trong buổi họp báo cùng ngày.

Theo China Times, phía luật sư khẳng định các nội dung mà Lâm Nghê An công bố là không đúng sự thật, mang tính cắt ghép và xuyên tạc. Đồng thời cho rằng những nhân vật được nhắc đến không rõ danh tính và thiếu bằng chứng xác thực. Phía nam diễn viên nhấn mạnh các cáo buộc liên quan đến ngoại tình, bạo lực và lái xe khi say rượu đều là bịa đặt, gây ảnh hưởng nặng nề đến danh dự và hình ảnh cá nhân.

Nam diễn viên Chu Vũ Mưu (trái) tuyên bố khởi kiện bạn gái cũ.

Luật sư của Chu Vũ Mưu cho biết đã thu thập đầy đủ chứng cứ và tiến hành khởi kiện hình sự đối với Lâm Nghê An vì hành vi lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngay sau phản hồi từ phía nam diễn viên, Lâm Nghê An khẳng định những nội dung cô đưa ra là sự thật, đồng thời cho biết đã liên hệ với khoảng 10 phụ nữ khác được cho là nạn nhân nhằm cùng làm rõ vụ việc.

Trước đó, cô từng nhiều lần úp mở về mối quan hệ tình cảm với một “nam nghệ sĩ họ Chu” trên mạng xã hội. Đến ngày 8/4, Lâm Nghê An chính thức xác nhận danh tính và tổ chức họp báo, cho biết cả 2 từng hẹn hò khoảng 8 tháng.

Theo lời Lâm Nghê An, Chu Vũ Mưu xây dựng hình ảnh “ấm áp” trước công chúng nhưng đời tư lại bị cho là phức tạp. Cô cáo buộc nam diễn viên trong thời gian hẹn hò có quan hệ với nhiều phụ nữ khác.

Lâm Nghê An cũng cho biết từng chịu áp lực tinh thần kéo dài khi bạn trai cũ liên tục hạ thấp cô, lấy lý do bảo vệ hình ảnh để không công khai mối quan hệ. Cô cho biết từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi phải sử dụng thuốc tránh thai theo yêu cầu của đối phương nhưng không nhận được sự quan tâm cần thiết.

Ngoài ra, Lâm Nghê An cáo buộc nam diễn viên thường xuyên có hành vi bạo lực tinh thần khiến cô rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn trong suốt thời gian hẹn hò.

Chu Vũ Mưu sinh năm 1989, là gương mặt đang lên của làng giải trí Trung Quốc, từng tham gia một số dự án phim truyền hình. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, anh từng hoạt động với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Gentleman.

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách diễn xuất tự nhiên cùng hình tượng gần gũi, Chu Vũ Mưu nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả trẻ và dần xây dựng tên tuổi trong giới giải trí.

Lâm Nghê An mở họp báo tố cáo nam diễn viên: