Ngày 8/2, tờ Sinchew đưa tin Kim Thần bị cơ quan chức năng Trung Quốc xử phạt hành chính liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 3/2025 tại Chiết Giang.

Theo thông tin công bố trên cổng thông tin chính quyền tỉnh này, nữ diễn viên bị xác định có hành vi rời khỏi hiện trường sau tai nạn, song chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nữ diễn viên chỉ bị phạt gần 6 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Kim Thần cùng quản lý và trợ lý thuê xe di chuyển tại thành phố Thiệu Hưng. Trong lúc tự lái, cô bất ngờ đánh lái tránh một con chó hoang lao ra đường, dẫn đến va chạm với biển cảnh báo và hàng rào nhà dân, khiến 3 người trên xe bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, Kim Thần bị thương ở vùng mặt và rời hiện trường để điều trị, trong khi trợ lý ở lại và nhận mình là người điều khiển phương tiện, làm dấy lên nghi vấn “nhận thay trách nhiệm”.

Cơ quan chức năng kết luận Kim Thần có hành vi rời khỏi hiện trường nhưng do hậu quả không nghiêm trọng, chỉ gây thương tích nhẹ và thiệt hại tài sản nhỏ, vụ việc không cấu thành tội hình sự. Căn cứ Luật An toàn Giao thông Đường bộ Trung Quốc, nữ diễn viên bị xử phạt hành chính 1.500 Nhân dân tệ (gần 6 triệu đồng).

Hình ảnh ngày xảy ra vụ việc của Kim Thần.

Luật sư Phó Kiến - Giám đốc Công ty Luật Hà Nam Trạch Cẩn cho biết dù Kim Thần không có hành vi gian lận bảo hiểm và không gây hậu quả nghiêm trọng, việc không trực tiếp trình báo tai nạn dưới danh nghĩa của mình vẫn bị xem là rời khỏi hiện trường nên phải chịu xử phạt.

Sau khi thông tin được công bố, Kim Thần đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong cách xử lý và cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích từ dư luận vẫn chưa lắng xuống. Một số nguồn tin cho hay hình ảnh của cô bị ảnh hưởng, kéo theo việc một số hợp đồng quảng cáo tạm dừng hoặc không tiếp tục gia hạn.

Kim Thần sinh năm 1990 tại Sơn Đông, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Năm 2008, cô từng biểu diễn tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Kim Thần tham gia nhiều chương trình truyền hình, giành nhiều giải thưởng vũ đạo và từng đoạt quán quân Vũ động kỳ tích.

Gia nhập làng giải trí từ năm 2011, cô được khán giả biết đến qua các phim Vô Tâm Pháp Sư, Tần Thời Minh Nguyệt, Manh Thê Thực Thần và gần đây là Truy Quang Giả, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du.

Màn trình diễn của Kim Thần: