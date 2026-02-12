Ngày 12/2, tờ HK01 đưa tin Lương Doãn Du (28 tuổi) gặp tai nạn nghiêm trọng trong chuyến du lịch trượt tuyết tại Nhật Bản khi chiếc xe cô ngồi mất kiểm soát trên đường phủ đầy tuyết.

Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên cho biết phương tiện bất ngờ trượt bánh và xoay tròn giữa điều kiện bão tuyết. Chiếc xe suýt lao xuống con sông bên cạnh, túi khí bung ra sau cú va chạm mạnh. “Tôi thật sự nghĩ mình sắp chết rồi. Xe hoàn toàn mất kiểm soát và quay vòng tại chỗ, chỉ chút nữa thôi là cả xe lẫn người rơi xuống sông”, cô chia sẻ.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy phần đầu xe hư hỏng nặng, biến dạng rõ rệt. Sau tai nạn, Lương Doãn Du không nhận ra mình bị thương ngay lập tức. Chỉ khi trở về khách sạn, cô mới phát hiện cánh tay bầm tím nghiêm trọng, vùng da sưng đỏ và tụ máu.

Hiện nữ diễn viên đã trấn an người hâm mộ rằng cô an toàn và đang trong quá trình hồi phục.

Lương Doãn Du sinh năm 1998, là người mẫu, diễn viên và từng tham gia Hoa hậu Hong Kong 2021. Dù không đạt thứ hạng cao và từng vướng tranh cãi trong thời gian dự thi, cô vẫn gia nhập TVB và dần tạo dựng vị trí trong làng giải trí. Cô góp mặt trong các phim như Come Home Love: Lo and Behold, The Queen of News 2...

Lương Doãn Du được mệnh danh là "nữ thần gợi cảm" thế hệ mới của TVB.

Đặc biệt, vai diễn táo bạo trong Black Moonlight giúp cô thu hút nhiều chú ý và được truyền thông gọi là “nữ thần gợi cảm” thế hệ mới của TVB.

Nhan sắc quyến rũ của nữ diễn viên: