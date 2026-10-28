Ngày 28/10, Money Today đưa tin Kenta, cựu thành viên nhóm nhạc dự án JBJ tiết lộ từng rơi vào cảnh túng quẫn sau khi rời công ty quản lý, phải gánh khoản nợ 400 triệu won (hơn 7 tỷ đồng).

Trong video, nam ca sĩ cho biết khoản nợ trở thành áp lực lớn sau khi anh rời nhóm và công ty quản lý. Có thời điểm, tài khoản ngân hàng của Kenta bị phong tỏa, khiến anh gần như không còn tiền trang trải cuộc sống.

“Tài khoản đột nhiên không còn nữa, tôi chỉ có một tờ tiền 1.000 won (khoảng 19.000 đồng). Tôi thậm chí không biết ngày mai sẽ ăn gì. Khi ấy, tôi chỉ cố gắng xoay xở để sống qua ngày”, anh kể.

Nam ca sĩ Kenta.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, một số anh chị thân thiết trong ngành giải trí đã gửi gạo và thực phẩm để giúp đỡ Kenta. Nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ở bên, hỗ trợ anh vượt qua thời điểm bế tắc.

Kenta thừa nhận từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường ca hát vì cảm thấy bản thân không phù hợp với nghề. Anh rơi vào trạng thái kiệt sức, mất phương hướng khi không còn mục tiêu để theo đuổi.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ bắt đầu đặt ra những mục tiêu mới, trong đó ưu tiên hàng đầu là giải quyết khoản nợ còn tồn đọng. Anh cho biết mình vẫn phải thanh toán một khoản tiền đáng kể.

Kenta chia sẻ khó khăn khi làm nghề:

Tuy nhiên, Kenta không chỉ xem nợ nần là gánh nặng tài chính mà còn coi sự giúp đỡ từng nhận được là món nợ ân tình cần đền đáp.

“Tôi nghĩ việc nhận được sự giúp đỡ từ ai đó cũng là một món nợ. Sống để đền đáp lòng tốt ấy cũng là một cách sống có ý nghĩa. Tôi biết ơn cả món nợ này vì nó trở thành động lực để tôi tiếp tục bước đi. Tôi thấy cuộc đời không quá bằng phẳng cũng tốt”, anh chia sẻ.

Kenta sinh năm 1995, là ca sĩ người Nhật Bản hoạt động tại Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 2 năm 2017. Cùng năm, anh ra mắt trong nhóm nhạc dự án JBJ, sau đó tiếp tục hoạt động cùng JBJ95.

Sau khi các nhóm ngừng hoạt động, Kenta theo đuổi sự nghiệp solo, tham gia ca hát, diễn xuất và các chương trình giải trí tại Hàn Quốc.

Ảnh, Video: IGNV