ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) - Nam ca sĩ, diễn viên Hoàng Tân Hạo cho biết từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi rơi xuống khe núi sâu hơn 10m trong chuyến du lịch hồi tháng 8.

Ngày 5/10, HK01 đưa tin Hoàng Tân Hạo vừa đón sinh nhật tuổi 35 bằng buổi gặp gỡ người hâm mộ. Đây là sinh nhật đầu tiên của nam nghệ sĩ sau tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 8.

Khi đến núi A Lý Sơn du lịch, Hoàng Tân Hạo gặp thời tiết xấu với sương mù và mưa khiến tầm nhìn hạn chế. Trong lúc hỗ trợ kéo một du khách, anh không may trượt chân và rơi xuống khe núi sâu hơn 10m.

Hoàng Tân Hạo tại tiệc sinh nhật. Ảnh: HK01

Tai nạn khiến nam nghệ sĩ bị tổn thương sụn chêm, dây chằng chéo và có vết thương dài 11cm. Anh phải sử dụng nạng trong khoảng 1 tháng để di chuyển và dành thời gian điều trị, nghỉ ngơi.

Sau thời gian hồi phục, Hoàng Tân Hạo thấy trân trọng hơn sức khỏe và sự bình an. Trong sinh nhật tuổi 35, điều ước đầu tiên của anh là những người mình yêu thương và những người yêu thương mình đều được khỏe mạnh, bình an.

Buổi gặp mặt sinh nhật cũng là dịp Hoàng Tân Hạo giao lưu với người hâm mộ. Có fan mua tới 17 album để sưu tầm đủ 5 mẫu photocard ảnh đời thường của thần tượng. Một số người khác trao đổi với nhau để hoàn thành bộ sưu tập.

Đáp lại tình cảm của khán giả, Hoàng Tân Hạo tự tay chuẩn bị quà tặng bằng cách làm túi vải nhuộm chàm. Anh thực hiện toàn bộ quá trình từ nhuộm, giặt đến phơi trong 3-4 ngày.

Hoàng Tân Hạo nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc khiến nam nghệ sĩ xúc động nhất là khi toàn bộ khán phòng cùng hát Parting Ways at Zhongzheng Intersection, ca khúc chủ đề trong album đầu tay của anh.

Hoàng Tân Hạo sinh năm 1991, là ca sĩ, diễn viên Đài Loan, được biết đến với biệt danh “thầy đồng đẹp trai nhất Đài Loan”. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống làm việc tại đền và hoạt động song song trong lĩnh vực âm nhạc, diễn xuất.

Nam nghệ sĩ từng tham gia một số tác phẩm như Thần chi hương, Gien quyết định tôi yêu em, A Thúc, A Vinh và A Ngọc...

Giọng hát của Hoàng Tân Hạo: