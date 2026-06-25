Ngày 25/6, Sinchew đưa tin nam ca sĩ Vương Gia Nhĩ trở thành tâm điểm chú ý sau đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh tương tác với người hâm mộ tại Paris trước thềm Paris Fashion Week Men's Spring/Summer 2027.

Trong video, Vương Gia Nhĩ diện trang phục đen và chủ động tiến đến trò chuyện với người hâm mộ đang chờ đợi bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện. Nam ca sĩ gây tranh cãi khi ôm và hôn má một người hâm mộ nữ trước sự chứng kiến của đội ngũ vệ sĩ.

Nam ca sĩ ôm hôn người hâm mộ nữ:

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động của Vương Gia Nhĩ khá nhạy cảm, vượt quá giới hạn tương tác thông thường giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Song, không ít người bênh vực nam ca sĩ khi cho biết anh luôn thể hiện sự quan tâm tới người hâm mộ.

Những người có mặt tại hiện trường tiết lộ Vương Gia Nhĩ liên tục hỏi thăm sức khỏe, lo lắng mọi người phải chờ đợi quá lâu. Trước khi rời đi, anh còn nhắc người hâm mộ giữ gìn sức khỏe, được nhiều người đánh giá là lịch thiệp và tinh tế.

Nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám GOT7.

Vương Gia Nhĩ sinh năm 1994 tại Hong Kong (Trung Quốc), ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc GOT7 vào năm 2014. Sau đó, anh phát triển sự nghiệp solo và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.