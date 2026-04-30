Ngày 30/4, Nate đưa tin nam ca sĩ Sik-K bị giữ nguyên mức án tù treo trong phiên phúc thẩm liên quan đến hành vi sử dụng ma túy.

Tòa Hình sự phúc thẩm thuộc Tòa án quận phía Tây Seoul đã bác kháng cáo và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, tuyên Sik-K 10 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm vì vi phạm Luật quản lý ma túy.

Hội đồng xét xử cho biết từng cân nhắc việc tăng nặng hình phạt do tỷ lệ tái phạm ở các vụ án ma túy khá cao. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ việc, tòa quyết định giữ nguyên mức án cũ.

Nam ca sĩ kiêm rapper Sik-K.

Vào tháng 1/2024, Sik-K đã tìm đến một cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần Văn phòng Cựu chiến binh Seoul tại quận Yongsan để tự thú việc sử dụng ma túy.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thời điểm đó nam ca sĩ có biểu hiện nói năng lộn xộn, khó hiểu. Sau quá trình điều tra, phía công tố tiếp nhận hồ sơ từ cảnh sát và truy tố anh vào tháng 6 nhưng không bắt giam.

Trong quá trình xét xử, Sik-K được cho là đã xin khoan hồng, thừa nhận cảm thấy xấu hổ và mong có cơ hội đền đáp gia đình cùng những người xung quanh. Anh nói sẽ sống trong sự hối lỗi suốt đời.

Ở phiên sơ thẩm hồi tháng 5/2025, tòa tuyên nam ca sĩ 10 tháng tù treo 2 năm, đồng thời yêu cầu chịu giám sát quản chế và tham gia 40 giờ học phòng chống tái phạm liên quan đến ma túy.

Sik-K sinh năm 1994, là rapper, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Show Me the Money mùa 4 và sở hữu lượng người hâm mộ lớn trong giới rap châu Á.

