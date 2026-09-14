Ngày 14/9, News1 đưa tin Kwon Eun Bi gặp tai nạn va chạm xe khi đang di chuyển đến lịch trình vào ngày 13/9. Theo công ty quản lý, sự cố khiến lịch trình ký tặng người hâm mộ dự kiến diễn ra trong ngày phải hủy bỏ.

Sau vụ việc, Kwon Eun Bi đang nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe. Với những lịch trình đã được lên kế hoạch trong thời gian tới, công ty cho biết sẽ kiểm tra tình trạng của nữ ca sĩ trước khi quyết định tiếp tục hay điều chỉnh tùy theo thể trạng của cô.

Nữ ca sĩ Kwon Eun Bi.

Phía công ty cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự cố bất ngờ khiến lịch trình bị hủy, đồng thời mong khán giả thông cảm. Đơn vị quản lý cho biết sẽ ưu tiên việc hồi phục và ổn định sức khỏe của Kwon Eun Bi, đồng thời nỗ lực chăm sóc nữ ca sĩ trong thời gian này.

Trước đó, ngày 3/9, Kwon Eun Bi phát hành ca khúc mới DEJAVU và đang trong thời gian quảng bá sản phẩm âm nhạc. Sự cố xảy ra giữa lịch trình quảng bá khiến các hoạt động của nữ ca sĩ phải tạm thời điều chỉnh. News1 cũng cho biết các lịch trình tiếp theo sẽ được cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe của cô.

Kwon Eun Bi nổi tiếng với phong cách trình diễn gợi cảm.

Sinh năm 1995 tại Seoul, Kwon Eun Bi là ca sĩ, vũ công từng giữ vai trò trưởng nhóm IZONE. Sau khi nhóm tan rã, cô ra mắt solo năm 2021 với mini album OPEN và dần xây dựng hình ảnh trưởng thành, cá tính.

Các ca khúc như Door, Glitch và Underwater cùng những màn trình diễn nóng bỏng tại các lễ hội âm nhạc giúp Kwon Eun Bi được khán giả gọi là “nữ thần gợi cảm” thế hệ mới.

Màn trình diễn tại WATERBOMB:

Ảnh: News1, Video: WATERBOMB