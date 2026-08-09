Ngày 9/8, Nishispo đưa tin nam diễn viên Kameishi Takamasa khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ từng nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào cuối tháng 5.

Trên trang cá nhân, Kameishi đăng ảnh bảng tên tại khoa Ngoại thần kinh cùng vòng đeo tay bệnh nhân. Anh cho biết bản thân hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra, đồng thời khẳng định không có lỗi trong vụ tai nạn. Nam diễn viên thừa nhận tình trạng khi đó nghiêm trọng đến mức anh có thể đã mất mạng.

Nam diễn viên Kameishi Takamasa. Ảnh: IGNV

Sau tai nạn, Kameishi bị chấn thương hộp sọ, xuất huyết dưới nhện (tình trạng máu chảy vào khoảng trống giữa não và lớp màng mỏng bao quanh) do chấn thương, dập não thùy thái dương phải và gãy nhiều xương sườn. Dù các vết thương có nguy cơ đe dọa tính mạng, anh may mắn sống sót.

Kameishi khẳng định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại với công việc diễn xuất. Vở kịch độc diễn dự kiến thực hiện vào tháng 1 năm sau đã phải tạm hoãn do vụ tai nạn và quá trình điều trị.

Thông tin nam diễn viên sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng nhận được nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ gửi lời động viên, mong anh tiếp tục hồi phục và sớm trở lại sân khấu.

Kameishi Takamasa sinh năm 1971, hoạt động trong cả lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Anh từng góp mặt trong Aegis, Kakuto, Sonatine... Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn tham gia sáng tác và sản xuất các dự án như Seiji - Fish on Land, My Grandmother...

Nam diễn viên trong vở kịch "Hitori Shibai: Kō to iu Doku 2":