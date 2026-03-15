Nichkhun chia sẻ trên trang cá nhân vừa trải qua một sự việc đáng sợ khi đang tản bộ gần nhà vào buổi tối. Nam ca sĩ cho biết một người tự nhận là người hâm mộ đã bám theo và quấy rối trong thời gian dài.

Theo lời Nichkhun, người này đi sát bên cạnh suốt gần 30 phút, liên tục chửi bới và lớn tiếng gây áp lực. Lo ngại đối phương biết nơi ở của mình, nam ca sĩ không dám về nhà ngay mà phải tìm đến đồn cảnh sát gần đó để nhờ giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát đã can thiệp để ngăn người này tiếp tục bám theo. Nichkhun vẫn lo ngại đối phương chờ sẵn bên ngoài nên được cảnh sát đưa về nhà bằng xe tuần tra để đảm bảo an toàn.

Ca sĩ Nichkhun.

Trước sự việc, Nichkhun tỏ thái độ cứng rắn và khẳng định sẽ khởi kiện người đã quấy rối mình. Anh viết: “Tôi biết bạn là ai và sẽ nộp đơn kiện. Bạn thậm chí đã có hành vi bạo lực với tôi, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống riêng tư và sự an toàn của tôi”.

Nam ca sĩ cũng cảnh báo người này không được tiếp cận mình trong tương lai. Anh cho biết đã xác định rõ danh tính và nơi học tập của đối phương tại Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu người này không xuất hiện gần nơi ở hay các sự kiện của mình.

Nichkhun nhấn mạnh những người thực sự yêu quý sẽ hiểu rằng anh cũng cần không gian riêng tư. “Những ai không tôn trọng điều đó thì không thể gọi là fan của tôi”, anh bày tỏ.

Nichkhun sinh năm 1988, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu người Thái gốc Hoa - Mỹ, được biết đến rộng rãi với tư cách thành viên nhóm 2PM. Với ngoại hình điển trai và hình tượng lịch thiệp, anh được người hâm mộ gọi là “hoàng tử Thái” của K-pop.

Ngoài ca hát, Nichkhun còn tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan như Học viện phép thuật, Anh trai quốc dân...

Nguồn: Money Today