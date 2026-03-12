Ngày 12/3, Daum đưa tin MC Ding Dong (47 tuổi) vướng tranh cãi sau khi có hành động nắm tóc một nữ BJ trong lúc tham gia chương trình livestream.

Theo các đoạn video lan truyền, sự việc xảy ra khi Ding Dong xuất hiện trong một chương trình dạng Excel Broadcast, hình thức phát sóng trực tuyến có nhiều nữ streamer tham gia và cạnh tranh thứ hạng dựa trên số tiền ủng hộ từ người xem.

Trong chương trình, khi một khán giả yêu cầu thực hiện “hình phạt chửi thề”, một nữ streamer đã nhắc lại vụ việc lái xe khi say rượu của Ding Dong cách đây 2 năm và buông lời xúc phạm. Ngay sau đó, nam MC mất bình tĩnh, nắm tóc và hành hung cô ngay trên sóng trực tiếp khiến những người tham gia và khán giả theo dõi rất sốc.

MC Ding Dong.

Sau khi rời khỏi vị trí một lúc, Ding Dong quay lại và gửi lời xin lỗi tới khán giả cũng như nữ BJ. Anh cho biết việc bị nhắc lại sự cố trong quá khứ khiến bản thân không kiểm soát được cảm xúc.

Nam MC chia sẻ rằng bản thân có thể chịu đựng nhiều chuyện nhưng khi nghe nhắc đến vụ việc đó đã vô thức nổi giận. Anh cũng cúi đầu xin lỗi và cho biết đã không kìm được nước mắt khi nghĩ đến các con.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Jo Gi Hyeon đã đăng video phân tích trên YouTube, cho rằng hành vi của Ding Dong có thể bị xem xét nghiêm trọng hơn do nam MC từng có tiền án liên quan đến việc lái xe khi say rượu và chống người thi hành công vụ. Theo luật sư, dù thời hạn án treo của Ding Dong đã kết thúc, tiền án vẫn còn trong hồ sơ và có thể trở thành tình tiết bất lợi nếu vụ việc lần này bị đưa ra xét xử.

Về phía nữ streamer, cô cho biết đã thuê luật sư và nộp đơn kiện, đồng thời sẽ cân nhắc khả năng hòa giải tùy theo phán quyết của tòa án.

Đoạn video ghi lại sự việc:

Trong khi đó, Ding Dong cũng đăng thông báo trên Instagram cho biết đang có nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên mạng. Anh khẳng định đã thuê đại diện pháp lý để tiến hành các biện pháp dân sự và hình sự cần thiết.

Nam MC đồng thời cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với việc phát tán video hoặc đăng tải bình luận ác ý, thông tin sai sự thật. Anh nhấn mạnh không xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc và sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, đồng thời cho rằng những thông tin sai lệch đang bị lan truyền như sự thật là điều anh không thể tiếp tục bỏ qua.

Sinh năm 1979, Ding Dong tên thật là Heo Yong Woon ra mắt năm 2007 với tư cách nghệ sĩ hài của Seoul Broadcasting System. Sau đó, anh hoạt động chủ yếu với vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình như Immortal Songs 2, Yoo Hee Yeol's Sketchbook...