Ngày 14/1, CBC đưa tin nam diễn viên Kiefer Sutherland (60 tuổi) bị cảnh sát Los Angeles, Mỹ bắt giữ vào rạng sáng thứ 2 sau khi xảy ra vụ xô xát liên quan đến một tài xế xe công nghệ.

Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm tại giao lộ Sunset Boulevard và Fairfax Avenue, phía nam Hollywood Hills. Kiefer được cho là đã xảy ra tranh cãi với tài xế sau khi lên xe, trong đó anh bị cáo buộc có hành vi tấn công và đưa ra lời đe dọa mang tính hình sự.

Kiefer Sutherland. Ảnh: WireImage

Phía cảnh sát cho biết tài xế không bị thương nghiêm trọng và không cần điều trị y tế. Kiefer bị bắt với cáo buộc đe dọa hình sự, sau đó được tại ngoại vài giờ sau khi nộp tiền bảo lãnh 50 nghìn USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 2/2.

Kiefer Sutherland sinh năm 1966 tại Anh, mang quốc tịch Canada, là con trai của tài tử gạo cội Donald Sutherland và nữ diễn viên Shirley Douglas. Ông nổi tiếng toàn cầu với vai Jack Bauer trong loạt phim truyền hình 24 giờ, giúp anh giành giải Emmy và Quả cầu Vàng, trở thành ngôi sao hàng đầu của màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh như: Stand by Me, The Lost Boys, Young Guns... Đời sống cá nhân của anh từng nhiều lần vướng tranh cãi và không ít thăng trầm.

Kiefer Sutherland trong "24 giờ":